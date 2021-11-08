Жильцы 5 и 6 литеров ЖК «Достояние» получили ключи от своих квартир и первую в Прикубанском округе электрозаправку

Каждый дом сдается застройщиком комплексно. Фото ГК “ЮгСтройИнвест”.

В минувшие выходные группа компаний “ЮгСтройИнвест” передала новоселам ключи от комфортных квартир 5 и 6 литеров семейного квартала “Достояние”. Вместе с домами были сданы детская и спортивная площадки, подземный паркинг и первая в Прикубанском округе электрозарядная станция.

Семейный квартал “Достояние”, расположенный на Ближнем Западном Обходе, считается одним из самых продаваемых микрорайонов в Краснодаре. Каждый дом сдается застройщиком комплексно: с развитой социальной инфраструктурой, благоустроенной территорией и функциональными парковками.

Фото ГК “ЮгСтройИнвест”.

В своих микрорайонах «ЮгСтройИнвест» следует актуальным строительным тенденциям. Детские площадки разработаны совместно с психологами и зонированы по возрасту. Для любителей спорта во дворе организована воркаут-площадка с антивандальными тренажерами. А придомовая территория облагорожена для отдыха разных возрастных категорий. Сильная сторона компании - ее соответствие ожиданиям дольщиков.

Вместе с 5 и 6 литерами «ЮгСтройИнвест» сдали первую в Прикубанском округе электрозаправку. Экологично для окружающей среды и очень удобно для жителей района, владеющих электрокарами. Заправка может заряжать два автомобиля одновременно.

Холлы в «Достоянии» - это неотъемлемая часть образа и стиля дома. Высокие потолки, сверкающие зеркала, керамогранит и дизайнерская отделка создают первое приятное впечатление и обеспечивают комфортный вход для жильцов и их гостей.

Застройщик прорабатывает этапы пребывания жильца в доме, чтобы каждая деталь отвечала представлениям о комфорте. Два скоростных лифта доставят вас в квартиру с качественной предчистовой отделкой: ровные стены, выключатели, установленная разводка, трубы водоснабжения и канализации.

Вот уже 18 лет группа компаний “ЮгСтройИнвест” обеспечивает своих дольщиков не только качественными квартирами и уникальным благоустройством дворов, но и полной социальной инфраструктурой. Именно поэтому покупатели доверяют застройщику и не сомневаются в качестве своего будущего дома.