Лайнер над крышей: жителей Краснодара напугали гигантские самолеты, которые кружат над многоэтажками

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Ежедневно над Краснодаром кружат десятки лайнеров. В основном, это самолеты гражданской авиации. Воздушные суда следуют на юг России. Это одно из самых популярных туристических направлений.

Только эти лайнеры летят достаточно высоко. Местные жители часто даже не замечают, сколько судов кружат над головой.

Больше людей волнует военная авиация. Сотни самолетов и вертолетов ежедневно поднимаются в воздух с аэродрома местного военного авиационного училища. Так вышло, что он находится недалеко от жилого массива.

Многоэтажки появились здесь недавно – около 10-15 лет назад. То есть намного позже учебного заведения. Но район быстро рос, и сейчас здесь живут сотни тысяч местных жителей.

Ежедневно они видят сотни воздушных судов, пролетающих буквально в нескольких метрах от крыш жилых домов.

- Еще хорошо, когда самолет маленький, но бывает, что они огромные, – говорит местный житель Михаил. – На "боинги" похожи.

На самом деле над Краснодаром кружат небольшие транспортные самолеты. Это учебные лайнеры. На них отрабатывают маневры курсанты военного училища.

- Это не самолёты летают над домами, а дома построили на пути самолётов. Они там уже лет 50 летают, – пишут местные жители со стажем.

На картах видно, что новые дома появились в километрах от взлетной полосы. То есть во время снижения лайнеры проходят жилой сектор на небольшой высоте. Только никакой опасности это не несет. Это обычная практика для небольших аэродромов.