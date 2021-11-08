"Мы выращиваем новую кожу": краснодарские медики получили государственную премию за операции по пересадке без швов и рубцов

Сергей Богданов - руководитель краевого ожогового центра ККБ № 1

Ежегодно в России проходит конкурс в области науки и техники. За правительственную премию борются лучшие научные коллективы. Медики, конструкторы, профессора, инженеры разрабатывают новые методы и технологии, направленные на улучшение своей профессиональной отрасли. Размер премии составляет 2 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В этом году за получение премии боролись 65 участников. Подавать заявки они начали еще в ноябре. Однако получить премию удалось лишь 15 конкурсантам. Среди них - и два врача из Краснодара. Это - руководитель краевого ожогового центра ККБ № 1 Сергей Богданов и заведующая лабораторией ККБ № 1 Ирина Гилевич.

Ирина Гилевич - завлабораторией ККБ №1

- В основе нашей идеи - разработка новых методов по борьбе с ожогами, рубцами и травмами на лице, создание инновационных технологий для быстрого и качественного лечения, - объяснил “КП”-Кубань” Сергей Богданов. - Мы проводим пластику лица одним толстым участком: вырезаем один кусок кожи и пересаживаем его на поврежденный, т.е. кожа надевается "как маска". А для того, чтобы на лице человека не осталось рубцов, и кожа лучше прижилась, мы используем специально выращенные от человека клетки - фибробласты.

В коллектив медиков, получивших премию, также вошли врачи из Москвы и Санкт-Петербурга. Ученые провели большую комплексную работу. На протяжении долгого времени они испытывали свои разработки на животных и даже на трупе человека. Все испытания прошли успешно.

- Наш метод позволяет улучшить процесс регенерации кожи, - рассказала "КП"-Кубань Ирина Гилевич. - В лаборатории мы выращиваем клетки, которые впоследствии пересаживают пациенту на поврежденный участок. Благодаря этому, кожа быстрее заживает, а на лице не остается рубцов и прочих следов, подтверждающих наличие хирургического вмешательства.

Медики из Краснодара работали над инновационным методом 20 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помимо этого, метод, разработанный краснодарскими медиками, имеет и экономическое преимущество - благодаря быстрому заживлению, пациентам не придется долго лежать в больнице, количество занятых коек будет уменьшаться, а качество работы врачей - наоборот - увеличиваться.

Разработка краснодарских врачей сегодня используется далеко за пределами края - инновационный метод применяется в более двадцати ведущих ожоговых центрах России и зарубежья.

- Это - новое направление в медицине по лечению травм и последствий на лице человека, - отметил Сергей Богданов.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ:

- Разрабатывать метод пластики мы начали еще в 1999 году - после того, как к нам в руки попала "Мисс Сочи" Элина Кондратюк,- вспоминает Сергей Богданов. - Девушку облили кислотой, поэтому ее лицо сильно пострадало. Эту пациентку мы вылечили привычным способом - с помощью пересадки небольших кусочков кожи. Но лицо собралось "как пазл", поэтому девушке пришлось проходить процедуры по удалению шрамов в Германии. С тех пор мы и начали думать, как избавить наших пациентов от нежелательных рубцов.

В 2016 году краснодарские медики буквально сотворили чудо - они пересадили лицо 20-летнему парню из Таджикистана. Когда пациенту было всего полгода, случилась страшная трагедия - в доме произошел пожар, пламя перекинулось на кроватку, в которой находился малыш. Огонь буквально поглотил мальчика и полностью обезвредил его лицо.

Врачи полностью сняли кожу парню, а затем пересадили на это место один толстый участок, который взяли с живота пациента.

- У нас получилось провести операцию по пересадке лица, - вспоминает Сергей Богданов. - Однако у парня остались. Пришлось улучшать технологии. Со временем пришли к созданию фибробластов. Эти клетки вырастают в специальных пробирках как дрожжи.

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