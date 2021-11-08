Ксения Собчак взбесила людей просьбой простить ее

Попытка Собчак извиниться провалилась Фото: Борис КУДРЯВОВ

Блондинка не смогла обойтись без скандала во время эфира шоу «Пусть говорят» на Первом канале, которое было посвящено ее сорокалетнему юбилею, как сообщили в kp.ru. Причем, сыграла на одной из черт русского народа – умению прощать. Потупив взор Ксения Собчак произнесла – дорогие зрители, я хочу искренне попросить у вас прощение. Казалось, бы, вот оно покаяние. Но супруга Константина Богомолова, после театральной паузы продолжила в своей едкой манере.

- Я хочу искренне попросить у вас прощения за то, что я вам не нравлюсь, за то, что я вас раздражаю, за то, что я не всегда соответствую вашим представлениям о том, каким должен быть публичный человек. Простите меня за то, что я не всегда делаю то, что вы бы ожидали, чтобы я сделала, - признание получилось колкое и с издевкой.

Поведение Ксении Анатольевны никогда не было образцовым. Светская дама, ныне телеведущая, умеет вызвать раздражение и гнев у большинства россиян. Один из самых громких скандалов – смертельное ДТП. Собчак отработала смену конферансье на банкете сочинской строительной компании. Села в «майбах», который повез ее в аэропорт, но по пути престижная иномарка с дивой стала причиной страшной аварии, унесшей жизнь молодой женщины. Далее, блондинка в шоколаде, даже не бросив взгляд на искореженную машину, в которую они врезались, пересаживается в другое авто и ее жизнь продолжается как ни в чем не бывало. Аэропорт, самолет, встреча с семьей.

На следующий день на Собчак обрушилась вся сила народного гнева. Спустя месяц она все же решила обратить внимание на разозленных людей. И призвала народ смириться - она такая, какая есть. И не намерена меняться в угоду чьим-то симпатиям.

- Просто примите тот факт, что я живу свою жизнь для себя и, наверное, в этом моя большая вина перед вами. Я за это извиняюсь. Но я, правда, так чувствую, я, правда, считаю, что человек приходит один и уходит один. И жить свою жизнь он должен не для вас, дорогие зрители. Он должен для себя. Простите меня за то, что я живу так, - чуть не хохоча резюмировала знаменитость, сообщает kp.ru.