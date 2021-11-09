Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 ноября 2021 года: более 142 тысяч жителей Кубани ревакцинировались от COVID-19 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Свыше 142 тысяч жителей Кубани прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба администрация Краснодарского края.

- В среднем антитела к вирусу уменьшаются через полгода. Поэтому мы рекомендуем каждые шесть месяцев делать повторную прививку, как переболевшим, так и ранее вакцинированным, – подчеркнул министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Отмечается, что вакцинация от COVID-19 является лучшим способом избежать заражения инфекцией. Она обезопасит организм человек от новых штаммов.

Благодаря массовой вакцинации на Кубани появляется коллективный иммунитет. Он должен сформироваться, когда прививку поставят минимум 75-80% взрослого населения Краснодарского края.

Отметим, что ревакцинацию на Кубани прошли уже 142 542 человека. Это цифра продолжает расти. Получить повторную прививку можно четырьмя препаратами, которые произведены в России: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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