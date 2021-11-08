Генплан Анапы будут создавать вместе с местными жителями

Генплан Анапы будут утверждать с местными жителями. Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе прошла встреча инициативной группы населения и мэра курорта Василия Швеца. Собрание запланировали в Городском театре, из-за противоковидных ограничений, количество участников было ограничено. Поэтому на площади перед театром остались ждать все, кому не безразлична судьба родного города. Также была организована онлайн-трансляция.

- Народу больше, чем когда проходили какие-то совещания с приездом московских шишок! Вот, что значит не нудное официальное совещание для «галочки», а живое обсуждение! - комментировали происходящее собравшиеся.

Всем не терпелось узнать, что же происходить за стенами Гортеатра. Спустя время глава администрации Анапы вышел к жителям, чтобы ответить на самые злободневные и болезненные вопросы.

- Я благодарен каждому кто пришел на эту встречу, чтобы вместе работать над нашим Генпланом. Все вопросы, которые волнуют жителей отработаем, в том числе адресно, вместе с горожанами, - обратился Василий Швец к жителям города.

Живое общение уже на театральной площади продлилось более часа. В итоге, решили, что без единого мнения горожан генплан принят не будет. Из числа всех собравшихся соберут рабочую группу, которая примет участия в обсуждении редакций документа.

Предстоит детально разобраться откуда почему ряд земельных участков попали под обременение, не исключено, что это произошло из-за технической ошибки в системе Росреестра. В анапском отделе управления уже работают над этим вопросом.

Такие же общественные слушания пройдут во всех районах Анапы, чтобы жители лично могли задать вопросы и разобраться в особенностях стратегии развития курорта.