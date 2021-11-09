Известный блогер разбился в жутком ДТП во время съемок фильма на Кубани

Фото: скриншот видео

Артем Девяткин (или MotoNinja) – известный Youtube-блогер. На его канал подписано почти миллион человек. Еще 133 тысячи следят за жизнью парня в инстаграме.

Он рассказывает о своей жизни, снимает ролики и фильмы. Все это мужчина делает на байке. Он рассказывает об особенностях железных коней и жизни людей.

Фото: скриншот видео

Осенью Артем загорелся новой идеей – съемками фильма о жизни на побережье Черного моря. Свое путешествие он начал в Анапе. Затем заехал в Новороссийске. Третьей точкой на карте парня был Геленджик.

Только съемки у Девяткина не задались. В первый же день после приезда он попал в серьезную аварию. На скорости мужчина протаранил внедорожник.

Фото: скриншот видео

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в больницу Геленджика. Его диагноз уточняется, - рассказала руководитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Сейчас за жизнь парня борются врачи. По словам друзей, которые ехали с мужчиной, он получил открытые переломы и травмы. Сейчас MotoNinja находится в реанимации. Он уже перенес операцию.

Фото: скриншот видео

- Сразу оговоримся. Мы не знаем и не понимаем людей, которые пишут, что MotoNinja переломан, мотоцикл не подлежит восстановлению. Откуда у вас эта информация, этот креатив? – говорит мужчина на записи, которая появилась в сети.

Именно он снял момент аварии и выложил в сеть. На кадрах видно, как Артем Девяткин маневрирует между рядами, но не успевает затормозить за иномаркой. Он решает повернуть налево.

Фото: скриншот видео

Но у MotoNinja не хватает времени, чтобы предотвратить столкновение. На высокой скорости он таранит автомобиль.

- Мы знаем, что он в тяжелом состоянии, в искусственной коме. Надеемся, что все будет хорошо, он должен вернуться, – добавляет мужчина.

Сейчас за жизнь известного блогера борются ведущие врачи курорта.

Фото: скриншот видео

Отметим, что это уже не первая авария с участием MotoNinja. Весной 2019 года он уже попадал в жуткое ДТП. Но тогда все закончилось для блогера благополучно.

Он разбил мотоцикл, но сам отделался ссадинами и синяками.