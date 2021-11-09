Минтранс Кубани обвинили в неэффективном расходовании 9 млн рублей при строительстве дороги Краснодар-Ейск

Обстоятельства и виновные лица устанавливаются

Прокуратура проверила министерство транспорта Краснодарского края на соблюдение бюджетного законодательства. Сверки показали – при строительстве крупной трассы «утекли» 9 млн рублей.

- В 2018 году между министерством транспорта и дорожного хозяйства региона и ООО «Краснодаравтодорпроект» заключен государственный контракт на разработку проектной и рабочей документации по реконструкции автомобильной дороги Краснодар - Ейск в Тимашевском районе. Он был оплачен при не соблюденных условиях, - отметили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

В надзорном ведомстве пояснили, что речь пока идет о неустановленных сотрудниках минтранса. Выясняется, кто причастен к неэффективной растрате. Но известно, что зная о наличии отклонений от условий контракта, допущенных заказчиком, в ведомстве должным образом не удостоверились в качестве и объеме выполненных работ. Ущерб для бюджета составил 9 млн рублей.

В настоящее время по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту неэффективного расходования бюджетных средств при строительстве автомобильной дороги. Статья - халатность, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее особо крупный ущерб.

Все обстоятельства выясняются, расследование дела продолжается.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодаре накрыли банду, похитившую деньги при ремонте дорог. Возбуждено уголовное дело, в мэрии краевого центра прошли обыски. Под следствие попал 56-летний директор муниципального предприятия. Его подозревают в хищении бюджетных средств.