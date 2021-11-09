Лучшая еда, чтобы похудеть: как растет и с чем съесть пользы ради сочинский фейхоа

Фейхоа растет только в субтропиках

В районе поселка Лоо дорога увильнула в сторону гор. Дальше от трассы М-4 «Дон» для легкового автомобиля путь не из легких и мало комфортный – пространство узкое, ухабистое и проселочное.

- Не волнуйтесь, двадцать минут тряски и мы на месте, - говорит хозяин небольшого сада фейхоа Григорий Музыченко. – Я как раз сегодня буду в очередной раз собирать оставшиеся фейхоа, поучаствуете…

- Это для варенья? - показываю ему на с десяток банок в багажнике.

- Почти. Для компота.

Прежде чем отдавать уголок своего небольшого участка «под фейхоа» Григорий Музыченко основательно изучил свойства этого субтропического фрукта.

Рост дерева невысок Фото: Виктор КЛЮШКИН

- Наверное, вы слышали, что фейхоа называют «витаминной бомбой» и это единственный фруктовый плод, который по содержанию йода сравнивают с морепродуктами, - рассказывает «КП-Кубань» Григорий Мызыченко. - Такая вот растительная «устрица» на дереве!

В России фейхоа растет только на субтропическом юге. И сохранить его было непросто. В советское время считалось, что применения ему нет.

Теперь в Сочи за выращивание фейхоа взялись в промышленных масштабах, появились целые фейхоа-хозяйства.

- А сохранили фрукт, мы, сочинские дачники. Да и хурму, киви, инжир мы тоже с успехом культивируем, у меня на участке эти деревья тоже растут, - говорит фермер.

- А мандарины?

- Мандарин нет, для них в моем районе Лоо холодновато. Собирать мандарины вам надо ехать в Адлер, ближе к Абхазии…

Сочинцы сохранили этот фрукт Фото: Виктор КЛЮШКИН

В эти ноябрьские дни фруктовые прилавки в Сочи резко позеленели. Повсюду возникли горы сладких батончиков фейхоа, фрукты продают килограммами, ящиками и ведрами. Урожай отменный, и чтобы натереть этот замечательный фрукт с сахаром (а это самый распространенный рецепт быстрого приготовления) фейхоа хватит, наверное, на всю Россию.

Одно из деревьев фейхоа в саду у Григория Мызыченко дало урожай в одиночестве, около него чувствуется сладковатый, немного «парфюмерный» и неповторимый аромат этого фрукта. Деревце, как куст, и до макушки легко дотянутся рукой. Переспелые «бочонки» давно попадали, не напрягаясь собираю пару ведерок. Для сбора остальных просто трясу эти витаминные кущи.

- А если срывать, то делайте это бережно, не повредите ветки! - предупреждает хозяин сада. Стараюсь изо всех сил, в процессе уплетаю фейхоа. Теперь ценность фейхоа снова стали понимать. Диетологи говорят, что, употребляя несколько плодов в день, можно скинуть лишние килограммы.

Сочинцы делают из него ароматный компот Фото: Виктор КЛЮШКИН

За сорок минут набрал пяток тазиков фруктов. По рыночным ценам,сэкономил под тысячу рублей, а когда перетру «бочонки» и добавлю сахара, экономия выйдет еще более ощутимой. Так что следующий раз напрошусь к кому-нибудь из «дачных» сочинцев на орехи. Буду собирать фундук.