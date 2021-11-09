На депутата из Краснодарского края возбудили уголовное дело за незаконную зарплату в 2 млн рублей

Устанавливаются и другие возможные эпизоды противоправной деятельности

В отношении зампредседателя Совета Тихорецка возбудили уголовное дело. Он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

- Директор муниципального рынка в Тихорецке, по совместительству депутат, попал под следствие, - отметили в ведомстве.

По данным правоохранителей, в январе 2018 года директор рынка назначил на должность своего заместителя 69-летнего знакомого, который при этом фактически не исполнял свои обязанности. По сентябрь 2020 года ему начислили зарплату в сумме свыше 2 млн рублей. Кроме того, обязанности знакомого директор рынка безвозмездно возложил на четырех других подчиненных.

Посчитаем: почти 100 тысяч в месяц – отличная зарплата для знакомого за «ничего неделание».

Стоит отметить, что директор рынка – зампредседатель Совета депутатов Тихорецка Геннадий П., тот самый, которого весной этого года задержали ночью на служебной иномарке за пьяную езду. Тогда на пассажирском сидении с ним находился помощник главы района Павел С., но к нему в этом случае по закону вопросов нет.

Кубанского депутата лишили прав. Отказ от медосвидетельствования он объяснил юридической безграмотностью. Кроме того, чиновника привлекли за самоуправство.

Известно, что уголовное дело на депутата возбудили по наводке ФСБ. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства случившегося, также устанавливаются и другие возможные эпизоды противоправной деятельности.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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