Эколог объяснил, зачем под Геленджиком покрасили землю на обочине в зеленый цвет

Почему под Геленджиком покрасили землю на обочине в зеленый цвет. Фото: кадр из видео.

Под Геленджиком на обочине позеленела земля. Заметили это проезжающие мимо водители, которые и запечатлели все на камеру.

- Между Кабардинкой и Геленджиком камни покрасили в зеленый цвет. Со стороны смотришь, думаешь «это травка», а оказывается — нет, - говорит автор ролика.

Ноу-хау тут же стал предметом обсуждения в соцсетях. Многие стали шутить — мол, земля позеленела к приезду туристов.

- К прибытию гостей марафет навели на скорую руку, - смеялись пользователи.

Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», позеленевшая земля ни что иное как новая технология гидропосева.

- Это делается с помощью мелкодисперсного распыления на грунтовое полотно особой смеси, в которую входят семена газонной травы, - объяснил «Комсомольской правде» - Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко. - Простым языком, берется специальный гель, в него добавляют семена, заливается вода. После того, как все разбухает, получается суспензия.

Работают коммунальные службы, как правило, на двух машинах - в одной идет подготовка ингредиентов, другая подвозит воду для дальнейшего замеса.

После распыления получается идеальная среда для прорастания семян газонной травы.

Стоит сказать, что этот метод помогает не только быстро посеять траву, но и облегчает борьбу с карантинными растениями, в частности, с амброзией.

- Сам гель, действительно, зеленого цвета. Это необходимо для более легкой оценки равномерности покрытия, - добавляет «КП» - Кубань» Вениамин Голубитченко.