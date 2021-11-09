Анонс деловой программы выставки «ЮГАГРО 2021»

Фото предоставлено пресс-службой ЮГАГРО.

С 23 по 26 ноября в Краснодаре пройдет 28-я Международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции «ЮГАГРО». Выставку будет сопровождать насыщенная деловая программа, которая традиционно становится ключевой площадкой для эффективного диалога сельхозпроизводителей, бизнеса и представителей власти по наиболее острым и актуальным проблемам развития АПК России.

В рамках деловой программы «ЮГАГРО» проводится около 30 различных мероприятий: конференций, круглых столов, деловых встреч, заседаний. Свыше 80 спикеров, среди которых представители правительства Российской Федерации, администрации Краснодарского края, а также руководители крупнейших отраслевых союзов и предприятий, обсуждают законодательные изменения в сельскохозяйственной отрасли, инновации и вопросы экспорта. Ежегодно мероприятия деловой программы выставки посещают более 1 500 делегатов, а общая продолжительность всех сессий составляет трое суток, или 72 часа.

Фото предоставлено пресс-службой ЮГАГРО.

Программа мероприятий деловой программы на 23 ноября

23 ноября, в первый день проведения выставки «ЮГАГРО 2021», состоится одно из ключевых мероприятий — пленарное заседание на тему «Дело техники: Роль технологий в повышении доходности отраслей АПК». В ходе заседания эксперты обсудят влияние упрощения технологий на рост урожайности зерновых и качества экспорта, вопрос применения качественных средств защиты растений, роль менеджмента в увеличении доходности предприятия, а также технологии прогнозов урожайности.

В рамках пленарного заседания выступят заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Коробка, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, президент Ассоциации «Росспецмаш» и промышленного союза «Новое Содружество» Константин Бабкин, генеральный директор «Росагролизинг» Павел Косов и заместитель генерального директора АО Фирма «Август» Владимир Алгинин. Модератором станет генеральный директор медиа-группы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов.

Кроме того, издательский дом «Крестьянин» и Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств Краснодарского края (АККОР) проведут заседание Клуба агрознатоков по теме «Зерно и деньги: как повысить прибыль с гектара озимых?». В фокусе дискуссии экспертов будут находиться вопросы нормы высева, подзимнего посева, рисков и выгод подкормок, экономии при химической обработке посевов и многое другое.

В первый день проведения «ЮГАГРО 2021» также состоится мероприятие, организуемое агропромышленной лизинговой компанией АО «Росагролизинг». Главная тема — «Лизинговые условия АО «Росагролизинг» в 2021 году. Условия и принципы взаимодействия».

В рамках круглого стола, который пройдет в день открытия «ЮГАГРО 2021», спикеры обсудят состояние и перспективы развития промышленного садоводства Юга России. Организаторами мероприятия выступают Министерство сельского хозяйства Краснодарского края и Ассоциация «Союз «Садоводы Кубани».

23 ноября также состоится семинар-совещание по вопросам развития механизмов биржевой торговли минеральными удобрениями, который организует крупнейшая биржа товарного рынка России — АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ). Среди приглашенных спикеров: представители ФАС России, Минсельхоза России, Российской ассоциации производителей удобрений, АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»), Ассоциации участников товарно-сырьевого рынка и СПбМТСБ.

На семинаре будут затронуты самые актуальные вопросы развития биржевых механизмов в отрасли сельского хозяйства. В частности, новости регулирования рынка, государственная политика по развитию биржевой торговли в России, итоги торгов 2021 года, преимущества биржевых торгов и многие другие темы. Посещение мероприятия может быть полезно широкому кругу участников рынка, приобретающих минеральные удобрения.

Фото предоставлено пресс-службой ЮГАГРО.

Программа мероприятий деловой программы на 24 ноября

24 ноября Всероссийским научно-исследовательским институтом масличных культур имени В.С. Пустовойта будет организована конференция «Отечественная селекция — действительность и возможности. Технологии получения высоких урожаев масличных культур». Спикеры обсудят дебют отечественного гибрида рапса и другие масличные капустные культуры, адаптивные сорта сои и масличного льна, новинки сортов и гибридов подсолнечника, технологии получения высоких урожаев масличных культур и практику получения высоких урожаев. В качестве модератора конференции выступит Вячеслав Лукомец, директор ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный работник сельского хозяйства Кубани, заслуженный работник сельскохозяйственного производства Республики Адыгея.

Также на 24 ноября запланировано проведение мероприятия, организуемого Краснодарским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства имени П. П. Лукьяненко.

Программа мероприятий деловой программы на 25 ноября

25 ноября посетителей «ЮГАГРО 2021» будет ждать заключительный день деловой программы выставки. Одним из его ключевых мероприятий станет заседание Клуба агрознатоков по вопросу реально работающих в точном земледелии инструментов. Выступающие поговорят о позитивном и негативном опыте применения элементов точного земледелия на Юге России, о переходе аграриев на «цифровое» сельское хозяйство и окупаемости оборудования, а также о ряде других вопросов. Организовывает заседание клуба ЗАО Издательский дом «Крестьянин» и ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Аграрный Университет им. И. Т. Трубилина».

В третий день проведения выставки «ЮГАГРО 2021» также состоится конференция «Органическое сельское хозяйство — состояние и перспективы», организуемая Всероссийским научно-исследовательским институтом биологической защиты растений.

В рамках трехдневной деловой программы выставки «ЮГАГРО 2021» запланированы еще десятки мероприятий по ключевым вопросам, волнующим специалистов сельскохозяйственной отрасли России.

Ознакомиться с подробным расписанием деловой программы выставки можно здесь>>>

Посещение всех мероприятий деловой программы выставки «ЮГАГРО 2021» бесплатно по билету выставки.

Бесплатная электронная регистрация посетителей «ЮГАГРО 2021» уже открыта. Электронный билет действителен в течение всех 4-х дней проведения выставки.

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш

Стратегический спонсор выставки — компания CLAAS

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД»

Воспользуйтесь возможностью узнать первыми о тенденциях АПК России на Международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО 2021»!

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