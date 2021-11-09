Вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае 2021: что нужно знать, сколько дает антител и когда ставить повторную прививку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае 2021 идет полным походом. За 11 месяцев прививку от инфекции поставили более 2 миллионов человек.

Эта цифра растет каждый день. В среднем она увеличивается на несколько тысяч человек за сутки. Только в столице Кубани вакцину получили более полумиллиона местных жителей.

Что нужно знать о вакцинации от коронавируса в Краснодарском крае 2021?

Это лучший способ избежать заражения инфекцией. Если человек все же заболеет, высока вероятность, что коронавирус будет протекать в легкой форме. Это клинически доказано исследованиями.

Благодаря массовой вакцинации на Кубани появляется коллективный иммунитет. Он должен возникнуть, когда прививку поставят минимум 75-80% взрослого населения региона.

Сколько дает антител вакцинация от коронавируса в Краснодарском крае 2021?

Неизвестно, сколько нужно антител, чтобы полностью защититься от коронавируса. Но считается, что после вакцинации вероятность заражения COVID-19 падает до 10%.

Прошлым летом Всемирная организация здравоохранения даже ввела новую единицу изменения иммунитета от коронавирса – BAU/мл.

Считается, что наличие 300 BAU/мл снижают вероятность заболевания до минимума. Это показатели исследования. Его участниками стали 4000 человек.

- Считается, если у человека меньше 300 антител, то его шансы заболеть достаточно высоки, – говорит «КП» – Кубань» врач-лаборант Оксана Баринцева.

Наличие 300 BAU/мл способно защитить человека от заражения штаммом «дельта». Это самая популярная разновидность коронавируса этой осенью.

Если у человека меньше 300 антител, ему стоит пройти вакцинацию «Спутник Лайт».

- Если же он не даст большого количества антител, то лучше получить второй компонент обычного «Спутник V», – добавляет Баринцева.

Когда нужна ревакцинация от коронавируса в Краснодарском крае 2021?

Считается, что она необходима людям, у которых меньше 300 антител.

- Если у человека более 500 BAU/мл, то он практически полностью защищен от заражения, – добавляет врач-лаборант.

Отметим, что на Кубани работают свыше 300 пунктов вакцинации. Сразу 60 прививочных кабинетов распахнули двери в Краснодаре. Несколько клиник даже работают круглосуточно.