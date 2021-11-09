Как работают пункты вакцинации в ТЦ на курортах Краснодарского края после введения QR-кодов.

С 6 ноября в Краснодарском крае начали действовать дополнительные противоковидные меры. Систему входа в заведения по QR-коду о вакцинации распространили на всю Кубань. До 14 ноября войти в рестораны и кафе можно, но только предъявив данные о сделанной прививке из личного кабинета на «Госуслугах». Такое же ограничение стало действовать на входах в торговые центры, что расположены в курортных городах. Но в некоторых ТЦ ранее были открыты мобильные пункты, где можно сделать прививку от коронавируса. Узнали, по какому графику они работают сейчас.

КОНКРЕТНО

СОЧИ

1. ТРЦ «Моремолл», 2-й этаж (ул. Новая Заря, 7)

До 14 ноября пункт вакцинации не работает.

- Администрация ТЦ «Моремолл» ведет поиск помещения с возможностью оборудования его отдельным входом и выходом, - сообщили в минздраве Кубани.

2. Центральный рынок ТЦ «Ярославна» (ул. Роз, 95)

Пункт вакцинации продолжает работать, поскольку есть отдельный вход. Он находится со стороны рынка.

График работы: Пн. - пт.: 10:00 – 17:00.

АНАПА

ТЦ «Красная площадь» (ул. Астраханская, 99)

Пункт вакцинации по-прежнему работает, однако принимает он не всех.

- В связи с действующими ограничениями пройти к нему могут только посетители, у которых есть QR-код. Потому сейчас в мобильном пункте принимают лишь тех, кому пора ревакцинироваться, - сказали «КП» - Кубань» в администрации ТЦ.

График работы: Пн. - пт.: с 11:00 до 18:00.

ГЕЛЕНДЖИК

ТЦ «Престиж» (ул. Горького, 17)

Пункт вакцинации в торговом комплексе закрылся.

ТУАПСЕ

ТРЦ «Красная площадь», 3 эт., (Сочинская, 2)

- Для прохода вам не нужен QR-код, но ношение маски является обязательным, - уточнили в администрации ТРЦ.

График работы: ежедневно с 10:30 до 19:00.

НА ЗАМЕТКУ

Наличие прививки не требуется для входа в краснодарские торговые центры. Все пункты вакцинации в городе работают в прежнем режиме.

Без QR-кода можно будет посещать аптеки, автозаправки, продовольственные магазины и магазины, реализующие товары первой необходимости, а также те, у которых нет зала обслуживания.

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