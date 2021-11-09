Аллея Победы не выросла: 78 кедров погибли на Малой земле в Новороссийске

Кедры высадили семь месяцев назад. Почти все саженцы погибли. Фото: кедрыпобеды.рф

Кедровая сосна не смогла прижиться в морском климате. Из 80 саженцев, которые посадили в мае этого года на Малой земле в Новороссийске, выстояли только 2. Остальные превратились в безжизненные и сухие ростки без перспективы на пересадку. Все лето и осень деревья регулярно поливали и удобряли, но это не могло помочь изначально. По мнению экологов, кедр не приспособлен к жизни на побережье. Высадить его вблизи моря, все равно что посадить пальму в северных широтах.

- Глупость сделали, что посадили лесные деревья возле моря. Им там не место. Во-первых, кедрам нужна морозная зима для того, чтобы у них нормально проходили все циклы. Во-вторых, им требуются более влажные и менее ветреные и прохладные условия. А у нас жара, сушь, соленые брызги от моря, сильный ветер. Это при том, что лето в этом году было дождливое, а так бы деревья высохли еще раньше, - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

На высадке именно этого вида деревьев настояли организаторы Всероссийского проекта «Кедры Великой Победы». Все просто – выбор деревьев соответствует названию акции. Дубы и клены, к примеру, сюда бы не вписались. Сначала новороссийцы пытались предъявить претензии городским властям за гибель целой аллеи, но, как оказалось, напрасно.

- При проведении оргкомитета организаторы были предупреждены, что наш климат не подходит для кедров, однако их решили все равно высаживать, - прокомментировали в пресс-службе администрации Новороссийска. - Из городского бюджета средства не выделялись. В настоящее время совместно с экологами прорабатывается вопрос о замене деревьев на другой вид.

Кедры были куплены на деньги волонтеров со всей страны. На сайте проекта есть реквизиты, куда можно отправлять платежи, чтобы в городах страны появлялись кедры как символы вечной памяти о подвигах советских солдат. Но в Новороссийске – не срослось.