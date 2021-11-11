«Умирают, потому что в ковидарии везут здоровых»: врач-реаниматолог из Краснодара объяснил, почему так думать преступно

Врачи скорых действуют по правилам Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Пандемии коронавируса в мире вот-вот исполнится два года. И к очередной годовщине, будь она неладна, каждая страна подошла с разными знаменателями. Россию неожиданно захлестнула новая волна инфекции, а с ней и новая волна псевдоанализа причин этого.

Один из мифов - избыточная госпитализация легкоболеющего населения. То есть многие уверены, что в ковидарии везут тех, кто мог бы и дома вылечиться, тогда как те, кому нужна реальная помощь, ее якобы не получают. Те, кто так думает, даже цитируют реальные правила Минздрава РФ, выпущенные аккурат в сентябре 2021-го.

Мы попросили проанализировать новые правила для бригад скорых врача-реаниматолога, юриста, главу общественной организации "Право на здоровье" в Краснодарском крае Николая Чернышука.

КОГДА СКОРАЯ ПО НАШУ ДУШУ

- Во-первых, в методических рекомендациях, открываем их на 140-й странице, пишут: «Пациентов, относящихся к группе медицинского риска, находящихся в состоянии легкой степени тяжести, если у них совпадают два критерия: сатурация БОЛЬШЕ или равна 95, температура МЕНЬШЕ 38 градусов, частота дыхательных движений меньше или равна 22, необходимо госпитализировать», - цитирует Николай Чернышук. - Казалось бы, это же совсем не тяжелое состояние.

Но, по мнению доктора, если вы входите в группу риска - это вовсе не шутки.

- Что касается необходимости выделять группы риска. Это крайне важный показатель в медицине, который позволяет регулировать заболеваемость. Существуют факторы, на которые мы не можем повлиять. Например, сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще болеют мужчины, при этом женщины в три раза чаще страдают рассеянным склерозом. Есть факторы заболеваемости, на которые мы можем повлиять, - например, курение или избыточный вес, - говорит врач. - По каждому заболеванию разработаны и установлены критерии заболеваемости смертности, риски и прогнозы. Этим направлением в медицине занимается раздел эпидемиологии, и рискология как раздел эпидемиологии.

Сейчас, по словам Чернышука, ученые изучили статистику смертности и выявили, что есть большая вероятность, когда пациенты с факторами риска умрут при отсутствии адекватной терапии или их лечение будет более длительным и сложным.

- Поэтому таким пациентам стационарное лечение нужно начинать раньше, даже если состояние кажется контролируемым, а температура и вовсе каких-то 37 градусов. Именно поэтому всех диабетиков, гипертоников, сердечников, онкобольных и т. д. стоит везти в больницы, а не оставлять лечиться дома, - продолжает врач.

КТО ТАКИЕ "НЕХОРОШИЕ СОСЕДИ"

В методичке есть понятие "группа социального риска". Это те люди, кого нужно изолировать от здорового. Чихающие и кашляющие родственники - "нехорошие соседи", особенно, если в доме ребенок или пожилой человек.

- Врачи работают в костюмах индивидуальной защиты, при этом некоторые уже переболели несколько раз, что говорить о людях, которые находятся в одном помещении с заболевшим и не могут защитить себя. Они точно заболеют и сложно заранее предположить, как будет протекать их болезнь. В связи с этим и выделяется группа повышенного социального риска, - говорит Николай Чернышук.

Врачи скорой обязаны оценить ситуацию и предложить инфицированному госпитализацию в больницу.

КОГДА ВЕЗТИ В БОЛЬНИЦУ ДЕТЕЙ

Протокол госпитализации для пациентов младше 18 крайне суров. Уже когда температура ребенка поднялась выше 38 градусов и держится больше пяти дней - это повод вызывать экстренную помощь и ехать в больницу.

- Действительно, повышение температуры может привести к очень серьезным последствиям у ребенка. Например, в медицине существует такое состояние как «фебрильные судороги», это судороги, которые возникают у детей при повышении температуры, поэтому любой педиатр вам скажет, что температура выше 39 у ребенка может стать причиной жизнеугрожающего состояния - судороги, спазмы дыхательных путей, остановка дыхания, остановка сердца. Такое часто случается, это происходит из-за незрелости терморегуляции у детей. В связи с чем допускать повышение температуры у детей крайне опасно. Следует правильно понимать этот критерий, что он подразумевает повышение температуры, которая не снижается на фоне приема жаропонижающих препаратов, а длительно сохраняющаяся температура подразумевает, что воспалительный процесс продолжается и лечение не действует. Соответственно, требуется более тщательное лечение и наблюдение, которое просто невозможно осуществлять в домашних условиях, - продолжает Николай Чернышук.

Как думаете, стоит в этом случае не доверять врачам и пытаться вернуть к жизни родственников лекарствами из домашней аптечки?!