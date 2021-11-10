Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 ноября 2021 года: сертификат «Проверено на COVID-19» разработали для отелей Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Сертификат «Проверено на COVID-19» разработали для отелей Кубани. Это знак отличия для отелей, гостиниц и санаториев Краснодарского края. Он будет присваиваться перед стартом зимнего курортного сезона.

- Требуются надежные механизмы контроля и обеспечения безопасности гостей. Один из них – добровольная сертификация средств размещения и других туристических объектов по стандартам COVID FREE, – рассказала исполняющая обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Отмечается, что новый сертификат появится в отелях и гостиницах, которые докажут свою способность безопасно разместить гостей. Он украсит фасад здания.

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