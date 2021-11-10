Что делать, если не дают больничный в Краснодарском крае 2021: инструкция, как отправиться лечиться дома

Что делать, если не дают больничный в Краснодарском крае 2021: инструкция, как отправиться на лечение на дому Фото: Мария ЛЕНЦ

Что делать, если не дают больничный в Краснодарском крае 2021, – так звучит популярный запрос в кубанских пабликах. Местные жители забили тревогу. Якобы из-за пандемии коронавируса медики часто отказывали в лечении на дому.

Хотя пациенты признавались, что они общались с людьми, сдавшими положительный тест на COVID-19. Только медиков это не убеждало. С кашлем и насморком люди якобы выходили на работу или брали отпуск за свой счет, если позволяла ситуация.

«КП» – Кубань» составила инструкцию, что делать, если не дают больничный в Краснодарском крае 2021. Она подойдет людям, которые общались с пациентами, сдавшими положительный тест на COVID-19.

Больничный лист дают всем: и зараженным, и контактным лицам. Если врач отказался его выписать, пациенту нужно обратиться в краевой Роспотребнадзор или территориальные органы.

Что делать, если не дают больничный в Краснодарском крае 2021?

Составить обращение в Роспотребнадзор или территориальный орган дистанционно. То есть заполнить анкету на Едином портале службы. Она находится в разделе «Для граждан», «Обращения граждан».

Отправить бумажное извещение можно по адресу краевого Роспотребнадзора. Он доступен на сайте службы.