Последствия дождя в Краснодаре в ночь на 10 ноября: 10-бальные пробки и масса ДТП по городу

Улицы на карте стали бордовыми

В Краснодаре вечером 9 ноября резко испортилась погода: похолодало, усилился ветер и пошел дождь. Сначала наблюдалась мелка морось, а в ночь на 10 ноября город накрыл ливень.

Мокрая дорога оказалась скользкой, на улицах Краснодара случилось множество ДТП за вечер. В большинстве случаев причиной стало то, что водители не выбрали безопасную скорость. Например, две машины столкнулись на пересечении Аэродромной и Бабушкина, три авто паровозиком собрались на Западном обходе, авария с иномаркой и грузовой машиной произошла на Красных Партизан, там «Газель» протаранила дорожное ограждение. Аварии зафиксированы также на Российской, Уральской и других улицах города.

Вместе с тем, дождь спровоцировал 10-балльные пробки. Машины стали медленными вереницами продвигаться в часовых заторах. Многие домой добирались в два раза дольше обычного.

Традиционно после дождя местами дороги оказались в воде. Но сильных подтоплений не замечено. На улицах дежурила водооткачивающая техника.

Утром 10 ноября заторы сковали восточный района Краснодара. Здесь в пробках томятся водители на Черкасской, Российской, Восточно-Кругликовской, Школьной, 40-летия Победы. Также заскучали машины на Зиповской и Офицерской, нервничают в пробке водители на Тургеневском шоссе.

По прогнозам, в ночь на 11 ноября в Краснодаре ударят морозы, столбики на термометрах могут опуститься до -2. Немного потеплеет на выходных. А следующая неделя снова обещает кубанской столице похолодание и дожди с мокрым снегом.

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