«Хочу такого, как Хатико»: как экономист из Краснодара стала заводчицей акита ину

Лариса Козырь со своим питомцем. Фото: akitakozyr

Лариса Козырь работает экономистом в компании, ее муж - таксистом. А дома их каждый вечер ждет целая стая собак японской породы акита ину, известных всем по фильму “Хатико”.

- Первую собаку я завела 5 лет назад, - рассказывает "КП"-Кубань" Лариса Козырь. - Увидела акиту на выставке, вспомнила фильм “Хатико” и поняла, что хочу именно эту породу. Мы с мужем нашли ближайший питомник в Ставрополе, там и купили нашу первую девочку Валенсию.

Фото: akitakozyr

Ну а дальше семью Козырь было не остановить. Через какое-то время они завели еще одного питомца японской породы, потом еще одного. Сегодня супруги всерьез занимаются разведением собак. В их домашнем питомнике живут пять взрослых питомцев и двое малышей.

- В июне их было больше, - признается Лариса. - У нас родились 11 щенят, но мы их уже раздали. Все собаки живут у нас в просторных вольерах, иногда мы запускаем их и в дом. Чаще всего мы делаем это зимой - проводим с нашими акитодетками длинные, морозные вечера, играем с ними. Эти собаки больше приспособлены к прохладной погоде, поэтому летом, когда в Краснодарском крае стоит жара и палящее солнце, собаки прячутся в своих вольерах, выходят гулять только рано утром и вечером. Но в целом акита ину могут переносить любую погоду.

Краснодарская заводчица продает собак не только по России, но и по всему миру: ее акита ину живут и в Иране, и в Казахстане, и в Крыму, и в Карачаево-Черкессии.

Краснодарские заводчики продают своих собак по всему миру. Фото: akitakozyr

"Козырь на удачу"

-Акита ину - очень добрые и послушные собаки, любящие людей. Особого ухода порода не требует. Однако содержать ее - удовольствие недешевое. Ежемесячно на одну собаку уходит свыше семи тысяч рублей.

Псы, которых разводит Лариса, имеют заводскую приставку "Козырь на удачу". С этого начинаются их клички: Козырь на удачу Ичиро, Козырь на удачу Исай, Козырь на удачу Мишани.

Акита ину из Краснодара принимают участие в конкурсах и выставках. Фото: akitakozyr

Эти именные приставки, и правда, приносят собакам удачу. Питомцы Ларисы периодически участвуют в выставках и конкурсах, на которых они занимают призовые места. В доме у заводчицы даже есть "стена славы". Она увешана медалями, грамотами и сертификатами.

- Выступать в выставках дано не каждой собаке, - признается Лариса.- Своих питомцев мы постоянно дрессируем, занимаемся со специалистами.

Лариса Козырь разводит собак японской породы на протяжении 5 лет. Фото: akitakozyr

"Охотники на медведя"

- Акита ину известны как отличные охотники на медведей, - рассказывает Лариса. - Однажды мы в этом убедились лично. Мы гуляли по лесу в Лаго-Наки и заблудились. Бродили по чаще несколько часов, пока наши собаки не вывели нас за несколько километров от базы, на которой мы расположились. Позже мы узнали, что в том месте находилась берлога медведицы. После этого мы и называем наших акит "охотниками на медведей".