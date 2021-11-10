Белый Бим Черное Ухо по-краснодарски: пенсионера сбила машина, когда он гулял с собакой

Мужчина получил сильную черепно-мозговую травму. Фото: стоп-кадр из видео

69-летний Иван Сергеевич живет один в маленькой неприглядной квартирке в Краснодаре. В его жизни никого не осталось, кроме верного друга - черной дворняжки по кличке Малыш. Они с ним - не разлей вода. Вечером 9 ноября они, как обычно, отправились на прогулку по улице Красной. Но этот пасмурный вечер стал для них трагическим…

“Умоляю! Найдите Малыша”

Иван Сергеевич переходил дорогу на красный свет, как вдруг со стороны улицы Гимназической вылетела иномарка. Водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший мужчина упал прямо на проезжую часть. Испуганный пес вырвался из рук своего хозяина с поводком и пустился бежать прочь. Пожилой мужчина лежал на дороге и истекал кровью, пока неравнодушные краснодарцы не вызвали скорую.

- Водитель автомобиля марки Datsun, двигаясь по улице Красной, сбил пешехода на регулируемом перекрестке с улицы Гоголя. Мужчина переходил дорогу на красный свет. По факту аварии проводится проверка, - прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Пострадавший отказывался от госпитализации. Фото: стоп-кадр из видео

Мужчина остался жив, но медики диагностировали у него сильное сотрясение мозга. Пострадавшему требовалась срочная госпитализация. Но от нее он всячески отказывался. Пожилой мужчина сидел в карете скорой помощи с перебинтованной головой и тихим, обессиленным голосом умолял найти его собаку. Несколько раз он даже попытался встать и отправиться самостоятельно на поиски своего друга.

- Где Малыш? Я без него не уеду. - Раздавалось эхом из кареты скорой помощи.

Тогда очевидцы произошедшего пообещали найти пса. Неравнодушные люди попытались побежать за собакой, но догнать ее они так и не смогли.

- Я не смогла угнаться за собакой, - поделилась произошедшим жительница Краснодара Диана в своих соцсетях. - С моих глаз она пропала на пересечении улиц Рашпилевской и Орджоникидзе. Позже ее видели в районе улицы Филатова.

Поиски собаки стали активно расширяться, к поиску Малыша подключились десятки людей. Они публиковали истории и фотографии.

Сбежавшая собака выглядела примерно так. Фото: стоп-кадр из видео

Многие встречали черную дворняжку в разных районах города. Собака была сильно напугана и никого не подпускала к себе. Лишь поздней ночью она прибежала домой, к своему хозяину. Но так и не смогла попасть в родной двор - он был заперт на замок. И дворняжка вновь убежала. Поиски продолжаются.

ПРИМЕТЫ СОБАКИ:

Лохматая черная дворняжка с белым пятном на груди, в ошейнике.