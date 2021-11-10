Актер Павел Прилучный забрал у бывшей жены детей и увёз в Сочи

Прилучный с детьми. Фото: instagram.com/bugevuge

Актер Павел Прилучный, известный по разным сериалам, а том числе и «Мажору», забрал детей у бывшей жены Агаты Муцениеце. Он увез их на юг, где тепло и светит солнце.

- В Москве снег, а здесь настоящее лето, - снял сторис в Instagram Павел вместе с дочерью Мией.

Главный «мажор» страны каждый день проводит с сыном Тимофеем и дочкой Мией. Он водит их на аттракционы, на которых разъезжает с удовольствием и сам. Фотографии и видео Прилучный публикует на своей странице в соцсети. С Мией папа проехал в вагончиках паровоза, а Тимофея снимал издалека, катающегося на картинге.

А в это время Агата Муцениеце тренируется для проекта «Ледниковый период». На шоу она выступает в паре с фигуристом Александром Энбертом. Сейчас из-за работы у артистки совсем не хватает времени на семейную и личную жизнь, пишет сайт Kp.ru.

Как пишет сайт Kp.ru, Павел Прилучный тоже много посвящает себя работе. Недавно его заметили на побережье Краснодарского края со съемочной группой. Появилась информация, что под Анапой записывали одну из серий продолжения широко растиражированного сериала, где Прилучный снимается в главной роли. Также за последние месяцы актер представил две громкие премьеры — фильмы «В клетке 2» и «Соври мне правду».

К каждому из фильмов Прилучного заставляют перевоплощаться, Павел жалуется на ухудшение здоровья в связи с постоянными переменами жизни организма.

- Здоровье немного пошатнулось. Я снимался в фильме Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Тогда для роли мне пришлось сильно похудеть. А затем начались съемки второго сезона «В клетке». На экране я должен был выглядеть качком. Я набрал 10 килограммов мышечной массы за достаточно короткий срок, - цитирует Павла сайт Kp.ru.