Какие продукты подорожали в Краснодарском крае в 2021: цифры, причины и прогнозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Летом местные жители били тревогу. За пару недель овощи взлетели в цене в два раза. Свекла и морковь стоили неприлично дорого: по 150 рублей за килограмм.

Аграрии списывали все на ливни. Мол, дожди затопили поля. Подобраться к овощам было нереально. Из-за этого пропала часть урожая. А оставшийся товар резко вырос в цене.

«КП» – Кубань» выяснила, какие продукты подорожали в Краснодарском крае в 2021. Эти данные подготовлены Краснодарстатом. Он ежемесячно мониторит цены на продукты на Кубани.

Самый большой рост показала говядина. За десять месяцев в 2021 году она подорожала на 83 рубля. Еще в январе килограмм мяса обошелся бы в 355 рублей, а сейчас – в 438. Это рекордный рост для продукта за пару лет.

Сильно подорожала свинина. Она увеличилась в цене на 58 рублей – с 277 до 335. Это средние данные по региону.

Наименьший рост показала курица. За 10 месяцев она подорожала всего на 39 рублей – со 146 до 185.

Так какие продукты подорожали в Краснодарском крае в 2021?

Вместе с мясом взлетели цены на полуфабрикаты. Например, стоимость сосисок возросла со 359 до 388 рублей, колбасы – с 487 до 538.

Существенно подорожало сливочное масло. За год он прибавило в цене 48 рублей – с 508 до 556, гречка – с 95 до 116, макароны – с 91 до 102.

Причины подорожания продуктов в Краснодарском крае 2021 лежат на поверхности.

- Чем дороже валюта, тем больше производитель тратит на оборудование, сырье, расходные материалы, антибиотики, – говорит «КП» – Кубань» экономист Василий Перлов.

Отметим, что эксперты не дают точных прогнозов роста цен на продукты в Краснодарском крае 2021. Они убеждены, что говорить о конкретных тенденциях можно будет только в начале декабря.