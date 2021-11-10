Кондратьев раскритиковал жилую застройку Новороссийска

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Новороссийске Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 9 ноября провел свой рабочий день в Новороссийске, где основное внимание уделил вопросам застройки города. Инспектируя новостройки вместе с главным архитектором края Ильей Поздняковым, он раскритиковал городскую администрацию, которая не решила несколько ключевых вопросов в этом направлении. В частности, произошел перекос в сторону точечной застройки, которая оставила некоторые застраиваемые районы без социальных объектов.

- У меня была договоренность со всеми мэрами, что рядом с новыми домами будут школы, детсады и парки. Власти на местах отвечают, в том числе, за комфортное и качественное жилье для людей, — заявил глава региона.

Однако, несмотря на такую установку, данную Кондратьевым, современная застройка города оставила желать лучшего. Так, еще на ранней стадии строительства – рытье котлована – стало понятно, что не заложена инфраструктура для жилого комплекса «Мята». Однако на данный момент 25-этажный комплекс уже достроен до уровня 18-го этажа. При этом застройщик, как отмечают в краевой администрации, никак не скорректировал проект на 830 квартир, жители которых могут остаться без социальных объектов.

- Проблема Новороссийска в том, что возводят красивые жилые кварталы, но комплексной застройки нет. Здесь будут жить семьи с детьми, им нужны школы, садики, парки, - добавил Кондратьев. Он также заметил, что власть на местах должна обеспечивать баланс между бизнес-интересами и удобством граждан.

Недостача образовательных учреждений обнаружилась и в ЖК «Красина», который возводится в селе Цемдолина. Комплекс рассчитан на 1573 квартиры. Однако ближайшая школа, № 28, на настоящий момент уже переполнена. А детского сада в шаговой доступности и вовсе нет ни одного. Замглавы Новороссийска по вопросам перспективного развития, архитектуры и градостроительства, имущественных и земельных отношений Дмитрий Меланиди пояснил, что в 2022 году должны сдать в эксплуатацию новый комплекс школы, который вместит в себя 400 учеников. Строительство уже ведется в рамках национального проекта «Образование». Помимо этого, еще 3,5 га земли застройщик предоставил городу для строительства еще одной школы и детсада.

По словам главы региона, практически все новороссийские новостройки оказались возведенными или еще строящимися без должной социальной инфраструктуры.

- Я вижу реальные дома, в которые через месяц заедут новоселы. А школа все еще только на бумаге. Такого в принципе быть не должно, — подчеркнул он.

Отмечаются нарушения и норм, касающихся плотности застройки. Например, в ЖК «Кутузовский», где построили уже пять домов, введенных в эксплуатацию в прошлом, 2020 году. В планах же строительство 23 домов, каждый из которых будет высотой от 13 до 17 этажей. В пресс-службе краевой администрации отмечают, что плотность застройки там таким образом превысит норму почти вдвое. Имеется и проблема с инфраструктурой. Но застройщик заверяет, что сейчас уже проектируются две школы общей вместимостью более трех тысяч учеников.

Плотной, по мнению губернатора, получилась и еще одна застройка в Цемдолине. ЖК «Парковый» начали возводить в лесопарковой зоне. Позднее, однако, в правила землепользования и застройки были внесены изменения. Дома уже введены в эксплуатацию, а вместо лесной зоны в черте города оказалась плотная застройка.

- Сейчас в Новороссийске строят 88 многоэтажек. Большинство из них с многочисленными нарушениями: отсутствуют соцобъекты, дефицит парковочных мест, недостаточно озеленения. Застройщики действуют в рамках выданных разрешений, поэтому, в первую очередь вопрос к тем, кто их согласовывал, — резюмировал Кондратьев на заседании общественного градостроительного совета, который провел в городе после объезда.

Глава региона призвал перейти на комплексную застройку и не допускать строительство домов, жильцы которых не будут обеспечены необходимой инфраструктурой.

- На новые дома также не хватает и коммунальных мощностей. Нужно наводить порядок в градостроительстве. Новороссийск должен развиваться комплексно, — добавил он.

Причиной сложившейся ситуации глава краевого департамента по архитектуре и градостроительству Илья Поздняков назвал нарушения при выдаче разрешений на строительство. Внеплановые проверки показали, что из 80 проанализированных разрешений 55 оказались выданными с нарушениями закона. Такие данные принесла работа краевой комиссии.

- В течение года муниципалитет не устранил замечания краевой межведомственной комиссии более чем по 20 многоквартирным домам, – добавил Поздняков.

Такие нарушения приводят как к отсутствию соцобъектов и инфраструктуры, так и к превышению плотности застройки. Втрое, по данным главы департамента, окажется она превышена, если будут достроены еще два литера ЖК «Аврора», разрешения на которые уже выдали в 2018 и 2020 годах.