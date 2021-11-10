И мертвым покоя нет: Кладбища Краснодара из года в год терроризируют вандалы

Некоторые могилы остались никому не нужные Фото: Евгения ХИЛЬКО

Вырванные с корнем надгробья, сломанные деревья, вытоптанные цветы, горы мусора – именно так выглядят кладбища Краснодара после визита вандалов. Последний раз неизвестные наведались на Славянский погост. Там в сентябре было разгромлено 10 могил, некоторые плиты раскололи на части.

Мертвый город в центре Краснодара приводит в ужас Фото: Евгения ХИЛЬКО

О случившемся заговорили в ноябре, когда в соцсетях появилось видео с территории захоронения. Пришедшие навестить своих родственников жители пришли в шок от увиденного. По погосту можно найти мраморные осколки и таблички с могил разных лет. С болью в груди за оскверненную память своих близких, пострадавшие просят найти и наказать виновных.

На Славянском кладбище по официальным данным разрушено 10 надгробий. Жители говорят, что поврежденных могил больше. Не исключено, что их разносили в разное время. Фото: Владимир Анпольский

- Такое происходит каждый год . Одно и тоже места расчищают. Для своих чужого не жалко, - предполагают на просторах интернета пользователи соцсетей, где появились снимки.

В полиции сообщили, что в курсе ситуации, по факту вандализма возбуждено уголовное дело. Но прошло больше месяца, а виновных до сих пор так и не нашли.

- На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Родственники умерших в шоке от случившегося. Фото: Владимир Анпольский

Разрушенные могилы могут так и остаться не восстановленными. Есть несколько причин, две из них самые распространенные: нет средств у пострадавших, нет родственников у умерших.

- Если вандалы, с которых можно потребовать компенсацию, не будут найдены, то восстанавливать надгробия придется за свой счет, - отметил эксперт в похоронном бизнесе Виталий Ковальчук.

Надгробия стоят с широкими трещинами Фото: Евгения ХИЛЬКО

Это подтвердили в мэрии Краснодара.

- Все зависит от того, что за надгробье повреждено. Если это воинское или какое-либо мемориальное - то его восстановит управление коммунального хозяйства и благоустройства. Если обычное одиночное захоронение - то лицо, ответственное за это захоронение, то есть родственник, - отметили в пресс-службе администрации города.

Тропинки и валяющийся гранит затянуло травой Фото: Евгения ХИЛЬКО

Так, на Всесвятском кладбище в центре Краснодара, где не хоронят людей уже более 50 лет, можно несколько лет наблюдать следы вандализма, которые уже некому «стирать». Старинный некрополь находится в удручающем состоянии.

Кладбище не похоже на объект культурного наследия Фото: Евгения ХИЛЬКО

Исторический погост, где, кажется, нет покоя мертвым, не похож на музей под открытым небом или объект культурного наследия. Здесь также по ночам неизвестные рушат не без того обветшалые памятники. Между могилами выдающихся жителей города, политиков и общественных деятелей можно найти кучи листы, веток и мусора. И неизвестно, долго ли территория будет прибывать в раскуроченном виде.

Металлические ограждения разворовываются и сдаются на металлолом Фото: Евгения ХИЛЬКО

Местные жители обращаются за помощью к исполняющему обязанности мэра Краснодара. Властей просят обратить внимание на проблему, определить ответственных лиц и урегулировать ситуацию на кладбищах на местном уровне, в том числе снова поднять вопрос о сохранении и содержании Всесвятского кладбища как объекта культурного наследия.