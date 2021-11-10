Мужчина с ружьем пришел в поликлинику в Краснодаре

Мужчина принес в больницу охотничье ружье и травмат. Фото: krdgp3.ru

Днем 10 ноября в поликлинику № 3 на Ставропольской в Краснодаре ворвался мужчина. В руках он держал охотничье ружье. На входе его остановил охранник. Он попросил сдать оружие, а сам нажал тревожную кнопку. Разъяренный пациент отдал ружье, а потом на место происшествия приехали сотрудники Росгвардии.

- Мужчина не оказал сопротивления во время задержания. По словам нарушителя, ему внезапно стало плохо и понадобилась помощь медиков, - рассказал "КП" - Кубань" источник в оперативных службах.

Позже выяснилось, что 44-летний краснодарец принес с собой не только заряженное ружье, но и травматический пистолет. По предварительным данным, он был пьян.

- Сейчас правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательств. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются мотивы действий задержанного, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

После проверки правоохранители решат, какое наказание ждет задержанного.