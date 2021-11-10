Бывший зампрокурора Кущевки, уволенный за пьяную езду, пытается вернуть мундир

Юрий Никитин пока не смог вернуть свою должность. Фото: прокуратура Кущевского района

Юрий Никитин был в служебной командировке в Крыму, когда на дороге его машину без номеров остановили полицейские.

- Он нарушал правила дорожного движения, автомобиль"УАЗ Патриот" был без номеров, - сообщалось в протоколе сотрудников Крымского ГИБДД.

На тот момент еще старший помощник прокурора Кущевского района Кубани на требования сотрудников ГИБДД отреагировал агрессивно и отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь. Обычно это приравнивается к признанию, что водитель - пьян.

Как только административный протокол попал на стол его руководства в прокуратуре, Никитина уволили из органов по дискредитирующим обстоятельствам.

Однако бывший зампрокурора пошел в суд обжаловать это решение, отрицая серьезность проступка и пытаясь вернуть звание и мундир.

- Суд отказал Юрию Никитину в восстановлении по службе. Однако он будет, насколько нам известно, оспаривать это решение дальше, - сообщили "КП" - Кубань" в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.