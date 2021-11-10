Кто получит премию «Настоящие люди»

Премия Радио «Комсомольская правда» достанется настоящим людям!

В нашем крае много героев, о которых мало кто знает. Последние месяцы радио "КП"-Краснодар" рассказывала о земляках, которые проявили себя. Они помогали, спасали, но не ради славы, а по зову сердца. Именно эти имена вы увидите в списке номинантов на премию «Настоящие люди».

- Настоящие люди – это премия героическая, а не политическая, - говорит директор Краснодарского филиала Медиагруппы "Комсомольская правда" Дмитрий Михеев. - Она, прежде всего, про неравнодушных людей с большим сердцем: отзывчивых, искренних, самоотверженных. Мы, журналисты, находимся в новостной катушке. А новости разные и хорошие и плохие. С коллегами мы решили, что хорошие поступки достойны не только большой аудитории "КП" , но и особого статуса и награждения! Мы хотим подарить особое внимание настоящим людям, ведь это необходимо всем нам.

Лидера голосования, которого поддержат читатели, ждут признание и награды.

Генеральный партнер премии "Настоящие люди" - Газпромбанк.

Наш генеральный партнер наградит победителей и номинантов.

ГОЛОСОВАНИЕ ЗА УЧАСТНИКОВ ПРЕМИИ