Яндекс.Маркет начал доставлять продукты в Краснодаре от 10 минут

Купить продукты и промтовары по привычным ценам, которые еще и быстро привезут — что может быть лучше? Сэкономить драгоценное время и нервы теперь могут и жители кубанской столицы. Краснодар стал одним из первых городов в России, где «Яндекс.Маркет» запустил услугу по экспресс-доставке продуктов.

Любой каприз – от 10 минут

В городе открылись дарксторы «Яндекс.Маркета» — небольшие склады, где хранятся продукты и другие товары.

Когда клиент нажимает кнопку «заказать», моментально начинается сборка. Уведомление появляется в специальном приложении в виде списка товаров. Они расположены так, чтобы маршрут сборщика по даркстору получился минимальным. Товары, которые пользуются наибольшим спросом, ставят в начало линии сборки. Да и все необходимое у сборщика находится в шаговой доступности. Это и помогает заполнить корзину за пару минут. Время клиентов — превыше всего.

Важно и то, как бережно сборщики относятся к работе. Хрупкие продукты всегда кладут в пакете наверху - никому не хочется получить мятые помидоры или раздавленный виноград.

Кстати, каждый товар перед укладкой в корзину отмечается ручным сканером. Информация автоматически дублируется в приложении — это упрощает процесс. В итоге заказ уже в собранном виде передается курьеру. Ему остается лишь довести его в целости и сохранности. Но с этим проблем нет - заказ защитят специальные рюкзаки-боксы.

Кстати, если клиент заказал капучино или латте, то можно не переживать — он приедет горячим. Дело в том, что напитки в обязательном порядке наливают уже в конце сборки в специальные термостойкие стаканы с двойной крышкой, благодаря чему он не успеет остыть.

Новые рабочие места

- Продукты и другие товары повседневного спроса входят в топ 3 популярных у краснодарцев категорий товаров с экспресс-доставкой — и мы видим большой потенциал для развития онлайн-торговли в этом сегменте, — говорит директор по развитию бизнеса Яндекс.Маркета Виталий Лихачев. - Для этого мы объединили экспертизу, технологии и опыт двух сервисов Яндекса – Маркета и Лавки и представляем новую услугу по доставке продуктов от 10 минут. Бренд Маркета уже хорошо знаком жителям Краснодара, а Лавку можно назвать пионером в экспресс-доставке продуктов.

На Маркете уже сейчас можно заказать все, что нужно — от смартфона новой модели до детского конструктора. Теперь же жители Краснодара смогут в одном месте быстро заказать и десерт к чаю, и закупить продукты впрок, и дополнить заказ другими позициями.

Сейчас в разделе «Продукты от 10 минут» на Маркете доступны около 3 тысяч товаров. Также и в магазине у дома. Только в торговой точки придется потратить время в очереди, а здесь - быстрая доставка до двери.

Помимо пользы для потребителей, сервис Яндекс.Маркет подарил городу и новые рабочие места. Ведь в дарксторы требуются и сборщики, и товароведы, и курьеры. А это значит десятки людей смогли официально трудоустроиться.

- Открытие подобного сервиса — большое событие для города. Это и появление новых рабочих мест, и налоговые поступления в бюджет. Потому для нас важно развивать и многоформатность торговли, и качество предоставляемых услуг, — отметила заместитель руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Елена Кочегарова. - Но, безусловно, пандемия сыграла свою значимую роль — большое количество предприятий стали работать онлайн. Открытие нового сервиса с экспресс-доставкой — несомненно плюс. У наших местных производителей появился дополнительный канал сбыта своей продукции. Это удобно и для туристов, которые привыкли к сервисам доставки.

Елена Кочегарова, заместитель руководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

Ставка — на местных производителей

Значительная часть товаров, что находится в Яндекс.Маркете, выращена на Кубани. Местных производителей горожане любят — им доверяют. Заказать жители Краснодара смогут прежде всего свежие продукты — молочные и мясные изделия. На сервисе представлены все известные кубанские производители - «Коровка из Кореновки», «ТАВР», сыры, мясо и полуфабрикаты компании «Агрокомплекс им. Ткачева». А еще на Маркете можно купить готовую еду, например от Fresh box, или полакомиться свежей выпечкой.

Сейчас зона быстрой доставки продуктов из Маркета охватывает территорию города, на которой живут более 80% жителей Краснодара. В столице Кубани уже работают 13 дарксторов — в Западном, Прикубанском, Центральном и Карасунском округах. В будущем таких складов в городе станет больше. Чтобы узнать, доступна ли экспресс-доставка продуктов по конкретному адресу, достаточно ввести его на сервисе и проверить наличие раздела «Продукты».

НА ЗАМЕТКУ

В Краснодаре покупки из Маркета курьеры развозят на велосипедах и автомобилях. При заказе на сумму от 100 рублей действует бесплатная доставка. Заказы можно получить, начиная с 7 утра, и до 23:00, когда магазины у дома обычно закрыты.

С появлением у Маркета локальных складов в городе также заработала «доставка по клику» - сначала заказ приезжает в ближайший к пользователю даркстор, а затем в любое время можно вызвать курьера, который принесет покупку, — на это у него уйдет от 10 минут.

ВАЖНО!

Заказать быструю доставку продуктов и готовой еды можно в приложении Яндекс.Маркета в разделе «продукты от 10 минут», а также на сайте Маркета.

Вместе с продуктами на маркетплейсе можно заказать любые другие товары. Сервис сам разложит покупки по отдельным корзинам — например, продукты в одну, а бытовую химию и технику в другую — и покажет сроки доставки для каждой из них. До конца 2021 года на весь ассортимент раздела «Продукты» действует скидка 30% при первом заказе.