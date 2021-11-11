Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 11 ноября 2021 года: вакцинированные студенты КубГУ получат по тысяче рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вакцинированные от коронавируса студенты КубГУ получат по тысяче рублей. Об этом стало известно в среду, 10 декабря. Соответствующий приказ был подписан ректором учебного заведения Михаилом Астаповым.

Отмечается, что оба компонента вакцины студент должен ввести до 12 ноября. Помимо финансового вознаграждения, человек получит два выходных.

Отмечается, что вакцину от коронавируса должны получить как минимум 80% студентов КубГУ.

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