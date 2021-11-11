В «Колибри» помогут оказаться на виду!

Эффективность объявлений в лифтах является в два-четыре раза выше, чем в обычных коммерческих роликах на ТВ.

То, что реклама, размещенная в замкнутых помещениях, эффективна куда более других, уже неоднократно доказано. А лучшего места, чем лифты многоэтажек, для этого и придумать сложно.

Привлекательный стенд с яркой и разнообразной рекламой. Улавливаете? Даже не страдающие клаустрофобией граждане в момент вертикального перемещения в капсуле лифта подсознательно ищут «опору», за которую можно зацепиться глазу. Можете быть уверены – содержимое многочисленные жильцы изучат многократно! А некоторые тексты за месяц успеют выучить наизусть!

Для тех, кто еще только задумывается, где разместить объявление о своих услугах и товарах, можете не сомневаться: в Краснодаре есть надежный проводник!

«Колибри РА» в качестве партнера, владельцы Центра «У Виталия» выбирают регулярно и аргументируют сотрудничество простыми подсчетами:

- Приток от рекламы в лифтах ежемесячно у нас составляет в среднем 10%. Мы работаем с этим агентством с 2019 года и будем продолжать сотрудничество. Качество и своевременность их услуг достойны благодарности!

15-процетный приток клиентов от размещения макетов в лифтах фиксируют и в салонах красоты, фитнес-клубах, магазинах и клиниках, чьи владельцы обратились для размещения своей рекламы в «Колибри».

Удостовериться в этом своими глазами можно в Инстаграм-аккаунте Рекламного Агентства: Для удобства размещаем здесь и QR-код.

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В аккаунте соцсети «Колибри» много постов, посвященных обратной связи с заказчиками. Все они полны благодарности и пожеланий на дальнейшее долгосрочное сотрудничество. В их неподдельности можно убедиться лично, подписавшись на инстаграм-страничку РА.

А теперь, самое главное: получить 41%-ю скидку при заказе рекламного размещения модуля в лифте можно, подписавшись на аккаунт и отправив сообщение в директ! Акция стартовала в ноябре, и сроки ее действия не безграничны!

2 832 лифта Краснодара ждут вас!

В лифтах краевой столицы ООО «КОЛИБРИ РА» занимается размещением рекламных макетов уже более 7 лет. Чаще всего информационные стенды украшают лифты жилых комплексов комфорт-класса и выше. Рекламная компания печатает модули единым плакатом, закрытым антивандальным стеклом. Это значит, что ни одно рекламное объявление не потеряется, не отклеится и не будет уничтожено хулиганами.

В распоряжении «РА Колибри» уже более 2 832 стендов, и потенциальными клиентами рекламодателей становятся жильцы не менее 150 000 краснодарских квартир. В зависимости от местоположения офиса, заказчик может выбрать размещение в предпочтительном районе краевого центра.

В кубанской столице продолжает действовать режим повышенной опасности в связи с распространением COVID-19, настенные баннеры, в отличие от бумажных объявлений, уменьшают риск распространения инфекции. Это тоже стоит иметь в виду потенциальным клиентам. Лифты, как и лестничные клетки, сотрудники управляющих компаний обрабатывают дезинфицирующим средством, в то время как доски с бумажными объявлениями не обеззараживает никто.

И не секрет, что горожане, измученные бесконечной угрозой вируса, стараются лишний раз ни к чему не прикасаться… Стоит ли тогда тратить средства на флайеры и листовки, когда есть безупречный во всех отношениях способ донести информацию о себе «весомо, грубо, зримо?» Так за подписку в Инстаграме еще и скидку существенную дадут!

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Зачем раздумывать? Подробнее о размещении рекламных плакатов в лифтах многоэтажек можно узнать по телефону 8 (952) 586-44-44 (WhatsApp), а также по электронной почте Kraskurlv@mail.ru.

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