В самое сердце: рэпер Kliff признался в убийстве своего отца

Исполнитель нанес три удара ножом. Фото: kliff_tokkata

В селе Суворовском, что находится в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, развернулась настоящая семейная драма. Кубанский рэпер Kliff, настоящее имя которого Илья Р., жестоко расправился со своим 59-летним отцом.

Между отцом и сыном произошла сильная ссора из-за бытовых вещей. 33-летний парень на эмоциях схватил острый нож и ударил им прямо в сердце своему отцу. Он нанес не менее трех ударов. Мужчина умер на месте. Рэпера задержали. Происшествие случилось еще в октябре, однако свою вину исполнитель признал только сейчас. Он также добавил, что в в момент семейной ссоры был сильно пьян. Однако из-за чего поссорились родственники и что подтолкнуло молодого исполнителя на такой зверский поступок - неизвестно.

- В отношении 33-летнего жителя Усть-Лабинского района было возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в убийстве 59-летнего отца, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Обвиняемый действовал умышленно, желая причинить смерть отцу. Он нанес ему не менее трех ударов ножом в область жизненно-важного органа – сердца, в результате на месте наступила смерть Сергея Р.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, рэпер Kliff - известный кубанский исполнитель. В 2004 году он стал участником группы «Tokkata», в составе которой записал пять музыкальных альбомов, выпустил 10 синглов и снялся во многих видеоклипах.