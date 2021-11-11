Сестра раскрыла правду о состоянии трясущейся Софии Ротару

Правда о Софии Ротару повергла россиян в шок.

София Ротару не появляется на публике вот уже не один месяц. Ни она сама, ни ее окружение не распространяются о личной жизни певицы. Тем не менее поклонники внимательно следят за новостями и ждут о любимой певице. В последний раз поводом для обсуждения стал внешний вид Софии Ротару - ее заметили на частной вечеринке. Многие обратили внимание, что звезда едва держит микрофон. Но вскоре родная сестра певицы Аурика поспешила успокоить встревоженных фанатов. Родственница знаменитости заявила - с Софией Михайловной все хорошо, мол, поводов для беспокойства нет. Правда, позже огорошила публику неожиданным признанием, которое шокировало многих.

Как пишет kp.ru, сестра артистки рассказала, что София Ротару не была на своей вилле в Крыму без малого 10 лет. В последний раз певицы приезжала туда в 2012 году, выступала на одном из фестивалей.

- Насколько я знаю, Соня уже лет пять или шесть не была в Крыму... Ждем возвращения Крыма", - огорошила Аурика признанием в эфире шоу "Ужин с Дороти".

Сейчас, по словам сестры, София Ротару живет на юге Киева. Более того, певицы не особо горит желанием появляться на светских мероприятиях.

Такое заявление, естественно, не прошло бесследно. Высказывание родственницы певицы повергло в шок россиян. Ведь они так хотели увидеть Ротару на съемках новогодних огоньков и концерта "Песня года". Теперь общественность гадает, прилетит или нет артистка после вскрывшейся правды. Никто и не думал, что знаменитость по сей день не посещает Крым.