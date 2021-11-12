Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 ноября 2021 года: центр реабилитации после COVID-19 появится в кубанской столице Фото: admkrai.krasnodar.ru

Центр реабилитации после COVID-19 появится в кубанской столице. Он запустится на базе поликлиники №7. Сейчас рабочие приводят в порядок медицинское учреждение.

Отметим, что специалисты занимались реконструкцией первого и второй этажей здания и медицинской лабораторией. Сейчас они благоустраивают территорию и приводят в порядок 3-й литер.

- Пациенты получат консультацию медицинского реабилитолога, пройдут комплексное обследование, после чего будет сформирован план лечения, - отметили в министерстве здравоохранения региона.

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