Без воды, тепла и канализации: 20-летней девушке с мамой-инвалидом собрали на ремонт и элементарные бытовые блага

В таких условиях жила Екатерина Салова на протяжении 19 лет. Фото: Антон Суханов

Катя Салова родом из Краснодара. Ей 20 лет. Она живет вместе с мамой-инвалидом. Им приходится ютиться в двух небольших комнатушках. Площадь их дома в Краснодаре всего 19 квадратов. Внутри жилища - протекшие потолки с дырами, старенькая мебель и прогнившие полы. Во дворе ситуация не лучше.

- Мы переехали сюда, когда мне было всего два годика, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Екатерина. - Дом нам достался от бабушки.

Екатерина Салова живет в нечеловеческих условиях вместе с мамой-инвалидом. Фото: katusha_salova

Кроме того, в доме семьи Саловых нет воды, отопления и канализации. Поэтому Екатерине приходится ходить за водой к соседям на колонку. Вот только путь этот крайне небезопасный.

- Там настоящий бомжатник. Они часто пьют, дерутся и дебоширят, - делится с “КП”-Кубань” Екатерина. - Ходить там очень страшно. Иногда мне приходится ездить к родственникам в соседний район, набирать у них воду в баллоны и тащить их потом домой. Я к этому уже привыкла - у меня нет выбора, вода в доме нужна.

Раньше дом, в котором живет Катя, был на двух хозяев - вода была на одной территории. Позже дома по соседству снесли, а жильцов переселили в новые квартиры. Жилище семьи Саловых не признали аварийным.

Активисты проводят ремонт в доме девушки. Фото: Антон Суханов

Зимой в этом маленьком домике стоит жуткий холод - Кате и ее маме приходится спать в теплых куртках, укутавшись несколькими одеялами.

Семья Саловых много лет стояла в очереди на жилье: сначала бабушка, потом мама... Вот только новую жилплощадь получить им так и не удалось.

- Очередь постоянно сдвигали, поэтому мы остались без жилья, - рассказывает Екатерина. - Но с одной стороны это и хорошо: мне нравится жить в частном доме. Да и потом, у нас хороший район: все в шаговой доступности, и парк под боком. Переезжать я не хочу. Но и жить в таких условиях невозможно.

Помочь семье взялись неравнодушные краснодарцы. Они начали сбор средств на водопровод и канализацию для Кати с мамой.

Потолок в доме. Фото: стоп-кадр из видео

Изначально общественники планировали собрать для Кати 50 тысяч рублей - для того, чтобы пробурить на участке скважину. Однако потом решили провести здесь еще и ремонт - ведь жить в таких условиях просто невозможно. На это потребуется уже 300 тысяч рублей.

На данный момент активистам удалось собрать около 150 тысяч. Они продолжают благоустраивать территорию дома, в котором живет Катя: уже расчистили двор от мусора, снесли придомовую сгнившую постройку, вынесли старую мебель и даже разобрали крышу - скоро на ее месте появится новая кровля.

- Закончить работы мы планируем через 2 месяца, - делится планами с "КП"- Кубань" Антон Суханов.

КОНКРЕТНО

В мэрии Краснодара подтвердили, что дом Кати с мамой неаварийный

- Лидия Кандалова и ее дочь Вера Салова стояли в очереди на улучшение жилищных условий с 1987 года. Вера Салова как инвалид 2 группы была включена в специальную льготную очередь. В 2013 году она получила выплату в размере 605 тысяч рублей, выделенных из федерального бюджета на приобретение жилого помещения в собственность. На эти средства женщина купила однокомнатную квартиру в Краснодаре, поэтому она была исключена из очереди как нуждающаяся в жилье. Ее мать – Лидия Кандалова - стоит на очереди на улучшение жилищных условий по категории муниципальной подведомственности, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Активисты проводят ремонт в доме девушки. Фото: Антон Суханов

ЕСТЬ МНЕНИЕ

- Жилым помещением считается дом, в котором есть необходимые инженерные системы: электроосвещение, водоотведение, отопление, а также хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, - прокомментировал “КП”-Кубань” юрист Алексей Иванов. - Законодательство не содержит предписания о том, что отсутствие холодного водоснабжения является основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания. Следовательно, это может выступить основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания В случае нарушения требований необходимо обратиться в комиссию по оценке пригодности (непригодности) жилых помещений для постоянного проживания по месту нахождения жилого помещения с заявлением о признании помещения непригодным для проживания.