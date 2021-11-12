Шуба из тростника, серьги из кактуса: а еще дизайнер из Краснодара создает одежду и аксессуары из овощей и фруктов

Екатерина Шукшина задает модные тренды с помощью овощей и цветов. Фото: shu_katerina

Дизайнер Екатерина Шукшина может создать уникальный лук за несколько часов. При этом ей не нужны швейная машинка и ткань. Наряды дизайнер делает из того, что растет вокруг. Жилет из бархатцев, шляпа из капустных листьев, балетки из цуккини – образы из природных материалов можно примерить на себя. На повседневку такие одежда и обувь не подойдут, зато помогут оценить креативность создателя.

Украшения из кактусов. Фото: shu_katerina

- Я родилась и прожила большую часть своей жизни в небольшой деревне в Челябинской области. И, как известно, там тесно взаимодействуешь с природой. Именно природа стала для меня главным источником вдохновения, - рассказала «КП» - Кубань» Екатерина. - Я видела красоту в волнующемся на ветру ковыльном поле перед моим домом. Я могла долго рассматривать строение капустных листьев. Любоваться яркими красками цветов в моем палисаднике. Играть с репейником, сконструировав из него что-то причудливое. На таком контакте с природными объектами и стали вырисовываться ассоциации и образы, которые позже я стала воплощать в жизнь.

В коллекции Екатерины более 30 оригинальных эко-образов. Зачастую девушке хватает взгляда на природный объект, чтобы понять, что из него можно создать. Иногда материал нужно потрогать и оценить, на что он сгодится.

Кленовые крылатки как альтернатива пайеткам. Фото: shu_katerina

- Если контакт случается, то идеи приходят очень быстро в образе ассоциаций (к примеру, листья капусты породили образ шляпы с широкими полями, кабачки встали в один ассоциативный ряд с балетками). Бывает и такое, что визуально мне очень нравится природный объект, но контакта с ним у меня не происходит. Тогда я решаю не «вымучивать» идеи, а оставить его в покое и при желании вернуться к нему позже, когда придет нужное озарение, - делится Екатерина.

Фишкой дизайнера стало использование логотипов брендов с мировым именем на своих изделиях. Такие «маленькие дерзости» особенно нравятся подписчикам. Деревенские тапки из бересты «Баленсиага» или свитер с колючками «Шанель» добавляют образам нотку юмора.

- Мне нравится эта игра на контрастах: бренды и деревенская жизнь. Обычный сельский житель вряд ли сможет позволить себе купить дорогую вещь. Но если не купить, то ведь можно создать самому. Почему бы и не взглянуть на это под другим углом? Мода в деревне возможна, - уверена Катя.

Балетки из цуккини. Фото: shu_katerina

Отдельное место в фешн-коллекции Екатерины занимают аксессуары. Серьги она делает из редиски, кактуса и даже сосулек, бусы – из брюссельской капусты, а оправу очков украшает вишневыми косточками.

Недавно Екатерина переехала в Краснодар. Поэтому декор ее нарядов сменился – вместо типичных представителей флоры Урала в образах дизайнера стали появляться кубанские нотки. Сумка с виноградом и пляжное платье со стручками акации появились в ходе экспериментов уже на Кубани.

- Здесь совершенно другая природа и растительный мир. Но от этого становится еще более интересно и увлекательно экспериментировать и проверять свою фантазию на прочность, - отмечает девушка.

Трансформация лаптей. Фото: shu_katerina

Сама Екатерина по образованию историк, семь лет работала в школе, но потом поняла, что нужно двигаться дальше и менять свою жизнь. Сейчас она находится в поиске своего места в новом для нее городе. И, конечно, не забывает о творчестве.

Пляжное платье из стручков акации. Фото: shu_katerina

- Я хочу делиться этой эстетикой природного материала с другими и раскрывать объект с непривычной точки зрения, внедрять его в одежду или аксессуары. Но в свете последних коллекций брендов, которые делают упор на эко и разумное потребление, я всерьез над этим задумалась. И планирую глубже изучить вкопрос, - рассказала дизайнер.