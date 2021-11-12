Сработало тревожное табло: в аэропорту Москвы случилось ЧП с самолетом, который направлялся в Сочи

Самолет прервал взлет из-за срабатывания тревожного табло.

Авиаинцидент произошел в московском аэропорту Внуково. Отсюда в 01:45 11 ноября должен был вылетать самолет с пассажирами в Сочи. Но незадолго до взлета случилось ЧП - в кабине пилотов Boeing 737–800 сработало тревожное табло.

- Взлет был прерван, поскольку сработала сигнализация «Master caution», - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», это случается во время серьезных сбоев в работе оборудования лайнера. Как правило, световой сигнал (может сопровождаться и звуковым) в кабине обозначает отклонение одного или нескольких параметров систем воздушного судна, требующих вмешательства пилотов.

- Обычно кнопка загорается совместно с другими табло отказов для привлечения внимания пилотов и поиска неисправности, - говорит «КП» - Кубань» источник в авиационных кругах.

Потому после срабатывания сигнализации командир воздушного судна принял решение зарулить на стоянку. Пока техники стали искать, в чем проблема, пассажирам предоставили другой самолет, который благополучно продолжил полет на курорт, где и совершил посадку.

- В Сочи Boeing приземлился в 06:35, хотя планировалось в 04:15, - указано на онлайн-табло аэропорта Сочи.

Никто из пассажиров не пострадал.