Почти 600 мер поддержки оказали победителям конкурса «Сделано на Кубани»

Товары, получившие знак «Сделано на Кубани». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Уже более тысячи товаров, производимых на территории Краснодарского края, получили знак «Сделано на Кубани». Об этом во Всемирный день качества рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Этот знак получают победители одноимённого конкурса, а его наличие на упаковке означает, что товар соответствует нормам и требованиям. Конкурс проводится в регионе с 2018 года.

- Специально для победителей конкурса разработали различные преференции. За четыре года региональные фонды оказали 597 мер поддержки, - добавил глава региона.

Авторы инициативы уверены, что участие в конкурсе стимулирует региональный рынок: мотивирует местных производителей следить за качеством, а также обращает внимание потребителей на местный продукт. Ко всему прочему, это формирует положительный имидж местной продукции, на которую активно растёт спрос как внутри страны, так и за её пределами. Соответствующий знак получают совершенно разнообразные категории товаров: от продуктов питания до сельскохозяйственной техники.

В качестве мер поддержки для победителей губернатор назвал льготные займы. Так, 15 займов всего под 2% годовых выдал краевой фонд микрофинансирования. Консультации центра поддержки экспорта помогли 67 работающим на Кубани предприятиям презентовать себя на различных профильных мероприятиях (выставках, семинарах) и найти иностранных партнёров.

Поддержкой лауреатов и победителей занимается также краевой Фонд развития бизнеса. Это и поручительство в банках (также есть совместные проекты с Фондом микрофинансирования), и маркетинговые исследования, и инжиниринг. За историю конкурса в Фонд обратились 62 компании.

Со своей стороны Фонд развития промышленности также помогал с организацией выставок, повышением производительности труда, модернизацией производств 68 предприятий.

Награждение победителей конкурса «Сделано на Кубани», прошедшего в 2021 году, состоится в ноябре. В этом году их более 200. Новый конкурс стартует уже с января следующего года.