А ну-ка не материться! Учителей в школах Новороссийска обязали следить за общением в родительских чатах

Нарушителей будут исключать Фото: Александр Новиков

Новое правило ввели в новороссийских школах: теперь завучи будут следить за сообщениями в родительских чатах.

- Из-за пандемии коронавируса чаты в мессенджерах стали основной площадкой для общения родителей и учителей, - рассказала “КП” - Кубань” заместитель директора школы №21 в городе-герое Ольга Субботина. - Мы стали проводить в таком формате родительские собрания и консультации. А решение отслеживать нормы общения в чатах было приято для того, чтобы исключить некорректные сообщения. Важно соблюдать этику общения. Зачастую родители, к сожалению, могут переходить все границы, писать много лишней и ненужной информации.

Теперь педагоги будут следить за тем, чтобы родители не писали сообщения в нерабочее время - можно только с 7:00 и не позднее 21:00, не использовали оскорбления, мат и не обсуждали личные проблемы. Нарушителей новых правил завучи-администраторы будут исключать из чатов или приглашать на личную встречу.

- Мы уверены, что до такого не дойдет, - признается заместитель директора. - У родителей наших школьников не возникло никаких вопросов. Они согласились с новым Положением. Кроме того, такой формат позволит родителям лично общаться с администрацией школы. Если у них возникнут серьезные вопросы, они всегда смогут задать их завучам.