Рак щитовидки – не приговор: когда нужно идти к врачу и почему не надо бояться

На фото доктор Мисак Владимирович Мисакьян, хирург-эндокринолог Клиники Екатерининская, онколог, врач высшей категории.

В России за последние пять лет, по данным министерства здравоохранения РФ, фиксируется рост заболеваемости щитовидной железы. Согласно статистике, он составил порядка 12%. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, количество пациентов, страдающих от различных патологий щитовидки, ежегодно увеличивается на 5%.

Как понять, что пора идти к врачу, опасна ли операция, сколько займет восстановление и почему не надо бояться, рассказал хирург-эндокринолог, онколог, врач высшей категории Клиники Екатерининская со стажем более 23 лет Мисак Мисакьян.

Мисак Владимирович специализируется именно на хирургическом способе лечения проблем щитовидной железы. В своей практике он имеет дело с опухолями щитовидной и паращитовидной желез, как доброкачественными, так и злокачественными, тиреотоксическим зобом, кистами шеи, хроническим аутоиммунным тиреодитом и другими эндокринными заболеваниями.

Щитовидная железа - важнейший орган, который вырабатывает гормоны, участвующие в обмене веществ. Если в работе этого органа происходит сбой, то могут пострадать жизненноважные системы организма. Прежде всего это сердце и нервная система.

Какие заболевания щитовидной железы распространены в Краснодарском крае?

Самым распространенным в регионе заболеванием щитовидной железы считается коллоидный зоб.

Мисакьян отметил, что существенных проблем заболевание не вызывает. Но, чтобы не переживать, все же стоит пройти обследование и убедиться, что эти узлы доброкачественные и нуждаются лишь в наблюдении. В таком случае в операции нет необходимости, если только узлы не мешают дышать, глотать и не сдавливают соседние органы. За этими узлами в любом случае надо наблюдать, и хотя бы один раз в год делать УЗИ щитовидной железы.

Операционная клиники.

Как распознать рак щитовидной железы и в чем его коварность?

Опасность опухоли щитовидной железы заключается в том, что она может никак себя не проявлять. Поэтому чаще всего рак обнаруживают случайно. Например, у терапевта, кардиолога или рентгенолога появляются подозрения, и доктор направляет к эндокринологу. Другая ситуация, когда во время УЗИ, которое назначается попутно, выявляется очаговое образование. На основании одного УЗИ нельзя поставить диагноз, но от его результатов можно отталкиваться. Исследование рекомендую делать хотя бы раз в три года после 25 лет. Чтобы получить более полную картину о работе щитовидной железы, можно сдать всего один анализ крови – ТТГ, – сказал Мисак Мисакьян.

При выявлении опухоли необходимо узнать ее характер. Для этого есть ряд диагностических процедур, которые в Краснодаре за день можно сдать в Клинике Екатерининская, в филиале по улице Героя Яцкова, 2/2.

Бывает, что щитовидная железа увеличивается в размерах. Подобное нарушение заметить довольно просто самостоятельно, говорит Мисак Мисакьян. В таком случае необходимо обратиться к врачу, который назначит УЗИ или необходимые анализы.

Индивидуальная палата в клинике для восстановления после операции.

Что нужно знать о хирургическом лечении заболеваний щитовидной железы?

Злокачественные опухоли нужно удалять всегда. И надо быть готовым к тому, что с щитовидной железой, возможно, придется расстаться полностью. Доброкачественную опухоль не всегда надо оперировать, только в тех случаях, когда она достигает больших размеров и доставляет визуальный дискомфорт, давит на соседние органы, в частности на трахею, и мешает дышать и глотать, доставляет неудобства при ношении одежды с воротом. В хирургическом лечении также нуждается тиреотоксический зоб в тех случаях, когда эндокринологи с ним не справляются медикаментозно, – добавил врач.

После удаления злокачественной опухоли, уточнил Мисак Мисакьян, необходимо каждые три месяца в течение первого года проходить обследования.

Удаление щитовидной железы – это путь к неполноценности и колебаниям веса?

– При высокодифференцированных раках и своевременном вмешательстве прогнозы невероятно благоприятные. Даже рак с метастазами – это не приговор. После лечения есть жизнь, даже после удаления щитовидной железы, – считает Мисак Мисакьян. – Есть миф, что после удаления щитовидной железы человек становится неполноценным. Так вот – это не так. Ему назначают таблетку с нужной порцией гормона, и организм не испытывает дефицита. Конечно, принимать гормоны нужно в течение всей жизни, и регулярно сдавать кровь, чтобы при необходимости регулировать дозировку.

Как принимается решение – делать операцию или нет?

Врач-эндокринолог пояснил, что отвечать на вопрос о необходимости операции стоит в первую очередь хирургу.

Нужно самому себе задать два вопроса, чтобы судить о целесообразности операции. Спасает ли она жизнь пациента или продлевает ее? Улучшится ли качество жизни пациента после вмешательства? Если ни на один из этих вопросов нельзя ответить положительно, то операция не нужна и может даже навредить, поделился доктор.

Слово «операция» звучит довольно страшно, добавил Мисак Мисакьян. Однако бояться ее не стоит. Особенно, если есть угроза жизни, которую хирургическое вмешательство способно устранить.

Современные технологии позволяют не оставлять у пациента следов хирургического вмешательства, как это было раньше. В том числе применяются косметические методики, благодаря которым у 90% прооперированных рубца совершенно не видно, либо же надо присматриваться, чтобы его разглядеть.

Так выглядит фасад здания клиники.

Как долго проходит восстановление после операции?

По словам хирурга, это один из важнейших и часто задаваемых вопросов от пациентов. Операция вызывает у пациентов испуг и тревогу еще и потому, что приходится переносить наркоз. В Клинике Екатерининская все это происходит очень быстро – операцию можно провести уже в день госпитализации.

По его словам, клиника может гордиться методом использования наркоза, потому что он переносится комфортно и безболезненно. Более того, травма после операции для пациента минимальна, потому что хирург делает очень маленькие разрезы, в районе 3–3,5 сантиметров. Иногда приходится делать разрезы и больше, но это зависит от тяжести заболевания. Например, когда нужно удалить большой зоб или выполнить удаление клетчатки с лимфоузлами. Однако врач уточнил, что швы заживают хорошо.

– Пациенты выписываются на следующий день либо через день. Операция переносится довольно легко, поэтому можно, кому не терпится, почти сразу выходить на работу, – рассказал эндокринолог.

После операции в Клинике Екатерининская даже не нужны перевязки, потому что врачи используют специальный косметический материал для склеивания разреза.

Можно ли делать прививку от коронавируса при проблемах с щитовидкой?

Мисак Мисакьян отметил, что новая коронавирусная инфекция негативно влияет на пациентов, страдающих от нарушений работы щитовидной железы. После перенесенного коронавируса возникают рецидивы токсического зоба и обострения хронического аутоиммунного тиреоидита.

– Прямых противопоказаний к вакцинации при заболевании щитовидной железы нет, – уточнил врач-эндокринолог. – Но каждый случай лучше обсуждать со своим лечащим врачом.

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