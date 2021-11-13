Краснодарская активистка просит сажать блогеров-антипрививочников в тюрьму

За решетку предлагает поместить блогеров-антипрививочников краснодарская активистка. Фото: valeria_lisss

Кажется, что споры антипрививочников и сторонников вакцинации уже не остановить. Краснодарская активистка Валерия Лисс в резкой форме потребовала сажать в тюрьму людей, которые призывают не делать прививки от коронавируса. Тем самым подлила масла в огонь, обострив дискуссию. По словам девушки, суровые санкции нужно применить к блогерам, выступающим против вакцинации, - именно они вносят смуту и вбрасывают непроверенные факты в интернет, тем самым тормозят ход вакцинации. Сейчас жительница Краснодара написала письмо председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой обратить внимание на деятельность антиваксеров в сети.

- Всем блогерам, кто хоть как-то затрагивает тему здоровья, необходимо иметь медицинское образование и раз в год проходить переаттестацию в ЦКБ. Если блогер не может подтвердить свой уровень знаний и продолжит вести антипрививочную кампанию, его необходимо сажать в тюрьму, вплоть до пожизненного заключения, - говорится в обращении.

Виктория отмечает, что влияние блогеров колоссальное, а ответственности за свои слова никто не несет.

- Люди слушают их, а не компетентных специалистов. Сейчас очень много людей напуганы, а они пугают еще больше, - рассказала «КП» - Кубань» девушка. – Меня бесит человеческая тупость. Да, каждый имеет право быть тупым. Но когда эта тупость превращается в эпидемию, вот здесь наступает полная ж***. Наслушавшись информации от блогеров, население не хочет вакцинироваться. Я лично прививку сделала после того, как проконсультировалась с экспертами из научной среды, а не стала слушать то, что говорят в интернете.

К слову сказать, сама Валерия четыре года проработала в институте химической биологии и фундаментальной медицины в Новосибирском академгородке. Она отмечает, что, возможно, ее обращение слишком эмоциональное, но только так можно привлечь внимание к проблеме.