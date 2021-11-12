Короткое потепление в Краснодарском крае сменится кусачими морозами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С начала ноября холод накатывают волнами на Краснодарский край. И с каждой такой волной погода становится все более и более зимней. Однако сейчас снова начинается фаза потепления. В выходные дни на Кубани ожидается солнечная погода, которая прогреет воздух до непривычно высоких отметок.

- Жителей Краснодарского края ожидает хорошая погода на выходных. Ночью и утром снова опустятся осенние туманы, но осадков 13 и 14 ноября не ожидается, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье воздух днем прогреется до +18 градусов, ночью, правда, уже будет свежо - 3-8 градусов со знаком плюс. В целом по краю в дневные часы температура поднимется до +12-15 градусов.

Однако, это потепление окажется кратковременным. Уже в понедельник суровый циклон начнет забрасывать в наш край арктические воздушные массы. В результате даже в центральной части региона опять подморозит — даже в Краснодаре днем будет лишь +2-3 градуса.

Влияние холодного фронта будет сказываться и во вторник, 16 ноября. Температурные отметки понизятся до нулевых, а осадки местами опять станут переходить в снег.

А вот в горных районах прогнозируют кусачий холод. Там ожидается понижение температуры до минус 2-3 градусов днем, а в ночные часы отметки рухнут до 15 градусов мороза.

При этом морозно будет и в предгорной части края. В Мостовском и Лабинском районах, по словам метеорологов, погода окажется зимней и снежной. В начале рабочей недели температурные значения будут похожи на декабрьские - воздух прогреется лишь до 1 градуса выше нуля.