Евгений Титов: «Наша цель – не бизнес «здесь и сейчас», а закладка «фундамента» новых цифровых рынков в южных регионах страны»

В ходе встречи Евгений Титов и региональные журналисты обсудили перспективные рынки и цифровой потенциал развития южной экономики. Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

В ДонМедиа состоялась пресс-конференция председателя Юго-Западного банка Сбербанка, приуроченная к празднованию 180-летия банка и Зеленому дню. В ходе встречи Евгений Титов и региональные журналисты обсудили перспективные рынки и цифровой потенциал развития южной экономики, ESG-повестку и специфику клиентоцентричной модели развития экосистемы Сбера на Юге России и Северном Кавказе.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер остается ключевым финансовым партнером розничного, бизнес- и GR-рынков. Сегодня наша база клиентов превышает 12,4 млн розничных и 337 тысяч корпоративных клиентов, а совокупный объем бизнеса превышает 3,3 трлн рублей. То есть фактически мы поддерживаем развитие половины ВРП Юга России и Северного Кавказа. Уверенный рост на всех рынках обеспечивается за счет глубокой аналитики и верификации потенциала каждого из секторов экономики. На их основе мы строим клиентоцентричную экосистему вокруг каждого клиента и продолжаем активно работать с госпрограммами и клиентскими стратегиями в сферах недвижимости, АПК, ритейла, туризма, экспорта, помогаем развивать малый бизнес, а также внедрять самые современные технологии. Наши клиенты уже в 70% контактов используют уникальные цифровые сервисы, каждый 10-й бизнес развивается вместе с сервисами экосистемы Сбера, а госсектор при разработке цифровых стратегий получает комплексную экспертизу по десяткам ключевых направлений».

Одним из самых перспективных рынков и ярким примером клиентоцентричной модели B2C2B2G Сбера на Юге России и Северном Кавказе остается туризм. За последние три года турпоток в южные регионы России даже в условиях ограничений ежегодно растет на 20-25%, только за первые полгода здесь отдохнули свыше 15 млн человек, каждый 5-й рубль российский турист тратит во время путешествий по Югу и СКФО. Для еще большего комфорта путешественников Сбер расширяет географию безналичной оплаты проезда в транспорте и проживания в гостиницах, рассказывает о новых местах для отдыха, развивает геоинформационные системы и размещает в них лучшие маршруты для путешествий. Поддерживается и отраслевой бизнес. Сбер активно включился в реализацию льготной инвестпрограммы Ростуризма, куда уже вошли 6 проектов в Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии общей стоимостью свыше 21 млрд рублей. Также совместно с региональными властями и крупными бизнес-клиентами развивается аналитическая панель «Туризм». Она помогает оценивать вклад туризма в экономику, потенциал привлечения туристов и отслеживать эффективность принимаемых мер.

Еще одна важная отрасль для южной экономики отрасль – недвижимость. Здесь Сбер за несколько лет трансформировал рынок с помощью глубокого анализа бизнес-моделей, финансирования жилой недвижимости, ипотечного кредитования и продажи жилья, а также развития экосистемы. К примеру, на платформе Домклик представлено свыше 350 000 объектов южной жилой недвижимости. И многие из них – это жилье партнеров-застройщиков Сбера, строящееся по 214-ФЗ. Еще 3 года назад портфель Юго-Западного банка на рынке проектного финансирования жилья составлял около 20 млрд рублей. На сегодняшний день он вырос в 8 раз и достиг 170 млрд рублей. Эскроу-кредитование позволило застраховать риски покупателей, застройщиков и банков, поэтому рынок в целом стал профессиональнее. У человека нет потребности в ипотеке – есть потребность в комфортной покупке нужного ему жилья. Сбер «оцифровал» этот клиентский путь и дал каждому клиенту новые возможности. В итоге, сегодня ипотечный портфель Юго-Западного банка уже превысил 500 млрд рублей.

Южные регионы России территориально сосредоточили самую большую емкость сельхозугодий и садов России, здесь работают крупнейшие агропромышленные предприятия страны и десятки тысяч малых сельхозпроизводителей. Большинство из них выбрали Сбер своим партнером и пользуются не только финансовыми сервисами, но и активно цифровизуют бизнес с помощью экосистемы Сбера. Сегодня кредитный портфель Юго-Западного банка в АПК превышает 185 млрд рублей. В последние годы он существенно вырос за счет экспертизы разных бизнес-моделей участия Сбера во многих инфраструктурных проектах крупных агрохолдингов и льготного кредитования форм малого хозяйствования. Наряду с программами господдержки у Сбера есть своя стратегия поддержки местных производителей. С 2019 года на Юге России и Северном Кавказе развиваются e-grocery сервисы экосистемы Сбера (Самокат, СберМаркет), которые доставляют на дом или в офис продукты питания, произведенные местными предприятиями.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Юго-Западный банк работает по 1200 инициативам во всех направлениях ESG-подхода. Общий объем кредитного портфеля «зеленого» ответственного финансирования за последний год вырос в 9 раз и составляет почти 18 млрд рублей. Это садоводческие проекты в СКФО; строительство, реконструкция объектов очистных сооружений, водо- и теплосетей в Ростовской области, а также модернизация производственных площадок в Краснодарском крае. Отдаленные офисы банка в Калмыкии, Дагестане и Карачаево-Черкесии оснащены солнечными батареями. Также Юго-Западный банк реализует масштабный проект по развитию финансовой грамотности, его участниками до конца года станут более 26 тысяч жителей Юга России и Северного Кавказа.

Сбер помогает формированию коллективного иммунитета: 90% сотрудников Юго-Западного банка прошли полный курс вакцинации и поэтапно проходят ревакцинацию. В целом, с начала ограничений в стране Юго-Западный банк уже инвестировал более 1 млрд рублей в контроль за состоянием здоровья всех сотрудников и защиту от коронавирусной инфекции клиентов почти 1 600 отделений банка на Юге и Северном Кавказе.

Уже свыше 300 сервисов Сбера ежедневно помогают развитию Юга России и Северного Кавказа, а также делают жизнь и работу миллионов людей комфортнее. Одним из драйверов роста экосистемы Сбера остаются подписки СберПрайм и СберПрайм+. Они разработаны при помощи искусственного интеллекта Сбера и уже помогает 300 тысячам семей пользоваться всеми преимуществами цифровой инфраструктуры Сбера и экономить ежегодно до 300 часов времени только на покупках в магазинах и до 60 тысяч рублей на других бытовых тратах. Это, в свою очередь дает мультипликативный эффект росту e-commerce бизнеса Сбера (СберМаркет, Delivery Club, СитиМобил, СберЗдоровье, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, и другим).

В ноябре Сбер традиционно в честь своего дня рождения проводит акцию Зеленый день, дарит подарки и скидки до 60% розничным и бизнес-клиентам. Все спецпредложения на услуги и продукты от экосистемы Сбера собраны на специальном лендинге.

Запись пресс-конференции Евгения Титова доступна по ссылке.