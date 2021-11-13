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Звезды13 ноября 2021 10:09

Вика Цыганова сильно изменилась после пластической операции

Исполнительница шансона легла под хирургический нож ради мужа-поэта
Юлия ЧУБАКОВА
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Артистка до и после операции. Фото: Михаил Фролов, YouTube

Артистка до и после операции. Фото: Михаил Фролов, YouTube

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Популярная исполнительница шансона Вика Цыганова, желая вновь стать молодой и привлекательной, сделала пластическую операцию. Как сообщает kp.ru, певица решилась на кардинальные изменения ради мужа Вадима Цыганова, с которым они вместе уже более 30 лет.

- В моей профессии это необходимо, - заявила вокалистка. - Как певице, мне нужно хорошо выглядеть. А еще у меня красивый, сильный и темпераментный муж-поэт, которого важно постоянно вдохновлять, - чтобы он голову налево не поворачивал.

Все свои будущие изменения Вика Цыганова детально обсуждала с мужем. Полученным результатом супруг певицы остался доволен, - сообщает kp.ru.

Вокалистка также призналась, что пошла на такие радикальные изменения потому, что боится уколов.

Кроме того, 58-летняя Вика Цыганова тщательно следит за фигурой. Однако на жестких диетах она не сидит. Артистка ходит в баню, ест качественное сало, плавает и много гуляет, - сообщает kp.ru.

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