Запивают сало молоком, лазят по заборам и укладывают на лопатки: 11 месяцев исполнилось белым медвежатам в Сафари-Парке Геленджика

Елена Миловидова - вторая мама медвежат, от которых отказалась биологическая Фото: instagram.com/lenamedvedica/

Совсем недавно в Сафари-парке Геленджика произошло пополнение – на свет появились малыши белого медведя. И спустя время крохи уже отмечают 11 месяцев жизни. Малыши Аврора и Ерема, второй мамой которых стала женщина, растут не по дням, а по часам, и радуют своими удивительными талантами.

«КП»- Кубань рассказывала о драматичной истории со счастливым финалом, приключившаяся в Сафари-парке кубанского курорта. Мама-медведица, родив здоровых малышей, совсем отказалась от них. Тогда опеку над крохами взяла сотрудница зоопарка Елена Миловидова – женщина выкормила медвежат и продолжает ухаживать уже за подросшими животными, которые радуют своими успехами. Вторую маму теперь многие знают как Лену-медведицу.

Рождение Еремы и Авроры - первое в истории Сафари-парка

Накануне она поделилась радостным событием для зоопарка – медвежатам уже исполнилось 11 месяцев. Несмотря на свой крупный вес, уже не крохи с легкостью одолевают «препятствия» перед собой. Так, Ерема в 125 килограммов лазит по заборам и не против полакомиться интересным сочетанием – молоком с салом. Аврора в весе не преуспевает – 100 килограммов показывают приборы. Но это не мешает медведице с легкостью перебрасывать на лопатки своего брата и в первых рядах собирать лакомства, разложенные в вольере.

Совсем скоро уже не крохи отметят первый день рождения

Совсем скоро белые медвежата отметят свой первый день рождения. В свой 9-тимесчный праздник животные получили вкусный подарок – мороженое, которым с неуклюжестью, но настоящим удовольствием полакомились в честь знаменательной даты.

К слову, биологическая мама «поздравлять» детишек не собирается. Сережка, живущая в зоопарке уже семь лет и прибывшая на Кубань с Новой земли, совсем не вспоминает о крохах и живет в свое удовольствие – резвится в вольере и принимает ванны. Родная мама в первые дни жизни могла стать угрозой для малышей, появление которых – первое в истории Сафари-парка Геленджика.

— Хорошо, что она не загрызла крох, мы забрали медвежат и стали сами опекать. Кормим малышей через каждые два часа молоком, протираем их салфетками и играем с ними, — делилась ранее Елена Миловидова.