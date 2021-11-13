"Руки надо оторвать!": Краснодарцы обрушились с критикой на детей с удочками в парке Галицкого

Подростки устроили ловлю в парке Галицкого. Фото: panorama_krd_life

Краснодарский парк Галицкого славится своим разнообразием тематических зон для прогулок: здесь есть и спортивные площадки, и зона с необычными скульптурами “Внутренний ребенок”, и летний амфитеатр, в котором гости парка могут насладиться просмотром фильма, и многое другое. А еще в парке есть небольшой прудик, в котором плавают японские сомы. Это место привлекает людей своей тихой, уютной атмосферой:прудик окружен деревьями и удобными ступеньками, на которых можно посидеть.Но вот для некоторых посетителей это место стало "местом наживы".

Так, несколько школьников, вооружившись удочками, отправились на рыбалку. Какой улов они хотели принести - редких сомов, других мелких рыбешек или монеты - непонятно. Однако снаряжение у парней было серьезное - все как полагается настоящим рыбакам: и удочки, и крючки, и блесна.

Кадры, на которых подростки занимаются ловлей, появились в одном местном паблике.

В комментариях начались настоящие дебаты. Некоторые пользователи соцсети обрушились на школьников с критикой:

- Дети воруют то,что им не принадлежит. Деньги бросают для рыб и благоустройства пруда, - возмущались люди.

А вот вторая половина комментаторов встала на защиту парней:

- Для рыб польза, почему бы и нет!! Меньше кидайте туда мелочь.Пацаны-молодцы, благое дело для рыб, ну и для себя, - писали они в поддержку.

Однако напомним, что в парке «Краснодар» все же существует ряд правил, соблюдение которых просят от гостей. Одно из них — запрет на купание в прудах и фонтанах, на вылавливание рыб, их кормление и бросание посторонних предметов в водные объекты.