Машины смяло, людей зажало в салоне: под Краснодаром произошла массовая авария c двумя погибшими

Фото с места смертельной аварии, в которой погибли двое. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Массовая авария произошла в Краснодарском крае вечером в субботу, 13 ноября. Как стало известно, на трассе в районе станицы Саратовской около Горячего Ключа столкнулись четыре автомобиля.

Фото с места ДТП в Саратовской. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

По предварительной информации, водитель одной из машин не справился с управлением, после чего врезался в едущую на встречку легковушку, а та, в свою очередь, задела еще два автомобиля. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД.

Фото с места ДТП в Саратовской. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

По словам очевидцев, правила дорожного движения нарушил водитель такси, который ехал со стороны Горячего Ключа.

Фото с места ДТП в Саратовской. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Как удалось узнать корреспонденту «КП» - Кубань», который работает на месте ДТП, в происшествии погибли два человека. Один из них - 19-летний парень из соседнего поселка Первомайского. Он получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью. В его салоне также находилась 16-летняя девушка. Она также погибла на месте.

Кроме того, как выяснила «КП» - Кубань», в аварии пострадали еще пять человек. Удар был такой силы, что машины смяло как консервные банки, а люди оказались зажаты в салоне автомобилей. Чтобы их вытащить потребовалась помощь профессионалов. На месте уже работают спасатели, которые вырезают с помощью гидравлического инструмента двери и пытаются вытащить людей, получивших травмы.

Фото с места ДТП в Саратовской. Фото: Юлия ЧУБАКОВА

Обстоятельства аварии уточняются, что стало причиной ДТП, также выясняют автоинспекторы.

В аварии пострадали 2 человека. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

- Около 17:40 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП с участием четырех автомобилей, произошедшее на дороге «Саратовская – Горячий Ключ» 10-й километр, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, водитель за рулем Datsun выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении Ваз 2110, BMW и Lada Vesta.

Кадры массового ДТП в Саратовской. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

- В результате ДТП на месте от полученных травм скончались предполагаемый виновник и пассажир автомобиля Datsun, - уточняют «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Еще пять человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту смертельной аварии на данный момент проводится проверка.