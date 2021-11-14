Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 ноября 2021 года: самый младший пациент в возрасте трех дней зарегистрирован за последние сутки

На Кубани за последние сутки зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ
В Краснодарском крае за последние сутки установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Так, в регионе выявлено 420 новых случаев, 55 из которых приходится на детей. Самому младшему пациенту едва исполнилось 3 дня от рождения.
Тем временем в Краснодаре почти 22 тысячи жителей ревакцинировались от коронавирусной инфекции. Всего в краевом центре прививку сделали 512 665 человек.
- Рекомендуется после шести месяцев пройти ревакцинацию. Вторичная вакцинация позволит обеспечить формирование большого количества антител и эффективную защиту от заболевания. Ее проводят во всех прививочных пунктах, — отмечает начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.
КОНКРЕТНО
Коронавирус в Краснодаре 14 ноября 2021
В Краснодаре за прошедшие сутки коронавирусом заболели 110 человек
Коронавирус в Анапе 14 ноября 2021
В Анапе зафиксировано 20 случаев заражения
Коронавирус в Сочи 14 ноября 2021
В Сочи COVID-19 подтвердился у 35 человек
Коронавирус в Геленджике 14 ноября 2021
В Геленджике коронавирусной инфекцией заболели 10 человек
Коронавирус в Туапсе 14 ноября 2021
В Туапсинском районе за последние сутки получено 11 положительных тестов
Коронавирус в Ейске 14 ноября 2021
В Ейском районе зарегистрировано 28 новых пациентов с COVID-19