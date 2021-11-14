Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 ноября 2021 года: самый младший пациент в возрасте трех дней зарегистрирован за последние сутки

На Кубани за последние сутки зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Краснодарском крае за последние сутки установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Так, в регионе выявлено 420 новых случаев, 55 из которых приходится на детей. Самому младшему пациенту едва исполнилось 3 дня от рождения.

Тем временем в Краснодаре почти 22 тысячи жителей ревакцинировались от коронавирусной инфекции. Всего в краевом центре прививку сделали 512 665 человек.

- Рекомендуется после шести месяцев пройти ревакцинацию. Вторичная вакцинация позволит обеспечить формирование большого количества антител и эффективную защиту от заболевания. Ее проводят во всех прививочных пунктах, — отмечает начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

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