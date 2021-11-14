«Зарплату отдаю отцу»: восходящая звезда футбольного «Краснодара» Черников признался, что обходится без машины

Александр Черников Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полузащитник "Краснодара" 21-летний Александр Черников пока совсем не шикует. У восходящей звезды клуба нет даже собственного авто. И вообще большую часть зарплаты в "Краснодаре" он отдает отцу. А родитель уже распоряжается деньгами сына, как следует.

- Я с 12 лет живу в Краснодаре. До этого все время - на территории академии. Но сейчас мне предоставили квартиру, - рассказал футболист в интервью порталу sport.ru.

Оказывается, Александр Черников даже не видит необходимости в личном автомобиле. Скромный парень обходится без модных игрушек золотой молодежи.

Молодой футболист отдает зарплату отцу Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Он копит на квартиру.

Кстати, недавно владелец футбольного клуба Сергей Галицкий оговорился, что все игроки основной команды зарабатывают очень хорошо. Он сказал, что юные звезды, вышедшие, как Черников, из академии "Краснодар", получают чуть меньше своих "заграничных" коллег по команде. Правда, суммы не назвал.

- Это коммерческая тайна. И она не моя, - заявил Сергей Галицкий.