Не пчелиный - птичий рой: в Краснодарском крае на видео попало необычное поведение скворцов

Рой птиц зафиксировали в Славянском районе. Фото: скриншот видео @alex_shkolny

Это необычное явление называют еще птичьим танцем. Пернатые, чаще - скворцы, сбиваются в стаи и кружат вроде пчелиного роя, повторяя движения друг друга. Причем, все они слаженные и синхронные. В животном мире такое еще наблюдается у косяков рыб.

"Рой" зафиксировали в станице Анастасиевской Славянского района.

Ученые называют это явление мурмурацией. Однако до конца оно не изучено.

Вероятнее всего, прилетая на зимовку в Краснодарский край, скворцы таким образом запускают процесс распознавания чужаков. Если какая-то из птиц не сориентируется в полете и допустит ошибку, то она не из их стаи.

- На самом деле сложно сказать, что преследуют птицы, таким образом выполняя "танец". Но поведение всех особей животного мира обычно связано с процессом выживания, - уточнил биолог Вениамин Голубитченко.